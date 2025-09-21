بمشاركة بيراميدز، جوائز كأس إنتركونتيننتال 2025

تعتبر بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 هي النسخة الثانية من البطولة التي استحدثها "فيفا" في العالم الماضي والتي شهدت مشاركة الأهلي بعد تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام كل 4 سنوات.

ويعد إجمالي جوائز بطولة كأس إنتركونتيننتال 13.5 مليون دولار.

وتقام 5 مباريات في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 على غرار ما حدث في العام الماضي حيث بدأت بالمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ثم تقام مباراة كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وتليها مباراة كأس ديربي الأمريكتين، وتليها مباراة كأس التحدي، وأخيرًا تقام المباراة النهائية لكأس إنتركونتيننتال.

ويستهدف نادي بيراميدز الجائزة الكبرى لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 والتي تُقدر بمبلغ 5 ملايين دولار أي ما يعادل ربع مليار جنيه مصري وفقًا لسعر الصرف.

جوائز كأس إنتركونتيننتال 2025

وتأتي جوائز بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 كالتالي:

البطل: 5 مليون دولار

الوصيف: 4 مليون دولار.

الخاسر من مباراة كأس التحدي: 2 مليون دولار.

الخاسر من مباراة ديربي الأمريكتين ومباراة كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: مليون دولار لكل فريق.

الخاسر من مباراة الدور الفاصل: 500 ألف دولار

طريق بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

وجاءت مباريات نادي بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال، على النحو التالي:

*يوم الأحد 14 سبتمبر.. نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة (3-0).

*يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقاهرة لتحديد بطل كأس أفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ".

* تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي الفائز بكأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد) وتتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على كأس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة في نهائي كأس القارات للأندية 2025 لتحديد البطل.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

ويحل فريق بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء بعد غد الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال، وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال ليتأهل إلى الدور الثاني بالبطولة.

وسجل وليد الكرتي هدف التقدم لفريق نادي بيراميدز في الدقيقة 14، وأضاف مروان حمد الهدف الثاني في الدقيقة 74، وسجل مصطفى زيكو هدف فريق نادي بيراميدز الثالث في الدقيقة 85.

