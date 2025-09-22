الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، المصري يسعى لاستعادة القمة أمام فاركو

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق فاركو في الخامسة مساء اليوم الإثنين بالجولة الثامنة من الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

المصري وفاركو

ويسعى فريق المصري إلى استمرار انتصاراته لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى بعد فوزه الأخير على غزل المحلة 2-1، في حين يأمل فاركو تعديل مساره بعد تعادله الأخير أمام المقاولون العرب.

ترتيب المصري وفاركو

المصري يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، حصدها بعد خوض 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو المصري 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

فيما يقع فاركو في آخر ترتيب جدول الدوري بـ 3 نقاط، جمعها بعد خوض 6 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر في مثلها، وسجل لاعبو فاركو هدفين، واستقبلت شباكهم 5 أهداف. 

 

طاقم تحكيم مباراة فاركو والمصري 
 

أمين عمر، حكمًا للساحة. 
سمير جمال، مساعد حكم أول.
عماد فرج، مساعد حكم ثان.
محمود منصور، حكم رابع.
محمود الدسوقي، حكم تقنية الفيديو.
محمد عاطف الزناري، مساعد حكم تقنية الفيديو.

 

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

 

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة  كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

 

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

 

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز فاركو مباراة فاركو والمصري المصري البورسعيدي المصري وفاركو

مواد متعلقة

القنصل المصري في جدة يزور مران بيراميدز استعدادًا لمواجهة الأهلي السعودي

أشرف نصار رئيسًا لنادى البنك الأهلي رسميا والسرسي نائبا

روما يفوز على لاتسيو بهدف في الدوري الإيطالي

إمام عاشور يغادر المستشفى، والمتابعة مستمرة في المنزل

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

بمشاركة بيراميدز، جوائز كأس إنتركونتيننتال 2025

موعد مباراة إنبى والإسماعيلى في الدوري المصري

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تتخطى حاجز 3700 دولار للأوقية مع ترقب توجهات الفيدرالي

زد يستضيف الاتحاد السكندري في الظهور الأول لـ تامر مصطفى

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

طرق يلجأ إليها المسافرون لتجنب دفع غرامات على الوزن الزائد

أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على مدة التبليغ عن المواليد الجدد وفقا لقانون الطفل

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads