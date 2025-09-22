الدوري الممتاز، المصري يسعى لاستعادة القمة أمام فاركو

يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق فاركو في الخامسة مساء اليوم الإثنين بالجولة الثامنة من الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

المصري وفاركو

ويسعى فريق المصري إلى استمرار انتصاراته لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى بعد فوزه الأخير على غزل المحلة 2-1، في حين يأمل فاركو تعديل مساره بعد تعادله الأخير أمام المقاولون العرب.

ترتيب المصري وفاركو

المصري يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، حصدها بعد خوض 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو المصري 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

فيما يقع فاركو في آخر ترتيب جدول الدوري بـ 3 نقاط، جمعها بعد خوض 6 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر في مثلها، وسجل لاعبو فاركو هدفين، واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

طاقم تحكيم مباراة فاركو والمصري



أمين عمر، حكمًا للساحة.

سمير جمال، مساعد حكم أول.

عماد فرج، مساعد حكم ثان.

محمود منصور، حكم رابع.

محمود الدسوقي، حكم تقنية الفيديو.

محمد عاطف الزناري، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

