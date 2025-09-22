نواب إيرانيون يطالبون فى رسالة رسمية بتطوير قنبلة نووية

طالب عشرات المشرعين الإيرانيين بتطوير قنبلة نووية، في ظل تصاعد التوتر العسكري مع إسرائيل.

نواب إيرانيون يطالبون بإعادة تقييم العقيدة الدفاعية

وفي رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وسلطات الدولة، طالب 71 من أصل 290 نائبًا في البرلمان الإيراني، بإعادة تقييم عقيدة الدفاع في البلاد، مشيرين إلى التغيرات في الأمن الإقليمي، حسب وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الإثنين.

إيران تنفي سعيها للحصول على أسلحة نووية

وأكدت إيران منذ فترة طويلة أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، وكانت تشير إلى فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي، التي تحظر رسميًا تطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل.

لكن في رسالتهم، أكد المشرعون أن العالم تغير، قائلين إن إسرائيل أصبحت "على حافة الجنون" وتشن هجمات "دون مراعاة للالتزامات الدولية". وقالوا إن امتلاك أسلحة نووية للردع لا يتعارض فتوى خامنئي، أعلى سلطة سياسية ودينية في إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.