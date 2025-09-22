الإثنين 22 سبتمبر 2025
نواب إيرانيون يطالبون فى رسالة رسمية بتطوير قنبلة نووية

النووي الإيراني،
النووي الإيراني، فيتو

طالب عشرات المشرعين الإيرانيين بتطوير قنبلة نووية، في ظل تصاعد التوتر العسكري مع إسرائيل.

 

نواب إيرانيون يطالبون بإعادة تقييم العقيدة الدفاعية

وفي رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وسلطات الدولة، طالب 71 من أصل 290 نائبًا في البرلمان الإيراني، بإعادة تقييم عقيدة الدفاع في البلاد، مشيرين إلى التغيرات في الأمن الإقليمي، حسب وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الإثنين.

إيران تنفي سعيها للحصول على أسلحة نووية

وأكدت إيران منذ فترة طويلة أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، وكانت تشير إلى فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي، التي تحظر رسميًا تطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل.

لكن في رسالتهم، أكد المشرعون أن العالم تغير، قائلين إن إسرائيل أصبحت "على حافة الجنون" وتشن هجمات "دون مراعاة للالتزامات الدولية". وقالوا إن امتلاك أسلحة نووية للردع لا يتعارض فتوى خامنئي، أعلى سلطة سياسية ودينية في إيران.

السيسي يشدد على أهمية عودة الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني إلى طاولة المفاوضات

اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو يتناول الأوضاع بسوريا وملف النووي الإيراني

 

