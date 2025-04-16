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خارج الحدود

مدير الوكالة الدولية للطاقة: إيران تقترب من تطوير قنبلة نووية

علم إيران، فيتو
علم إيران، فيتو

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نُشرت اليوم  الأربعاء، قبل ساعات من زيارته إلى طهران من أن إيران ليست بعيدة عن تطوير قنبلة نووية.

إيران تقترب من إنتاج قنبلة نووية

وقال جروسي إنها أشبه بأحجية، لديهم القطع، وقد يتمكنون، يومًا ما من تجميعها، لا يزال أمامهم مسافة ليقطعوها قبل أن يصلوا إلى تلك المرحلة. لكنهم ليسوا بعيدين، علينا أن نقر بذلك"، بحسب ما أوردته "فرانس برس".

وأضاف: "لا يكفي القول للمجتمع الدولي، لا نملك أسلحة نووية ليصدق، يجب أن نكون قادرين على التحقق من ذلك".

ومن المنتظر أن يصل جروسي إلى إيران في وقت لاحق الأربعاء، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مكلفة الإشراف على امتثال إيران للاتفاق النووي للعام 2015 الذي سحب منه دونالد ترامب الولايات المتحدة أحاديًا خلال ولايته الرئاسية الأولى.

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