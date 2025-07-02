البنتاجون: ضرباتنا دمرت المكونات التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن إيران باتت اليوم أبعد عن امتلاك سلاح نووي مقارنةً بما كانت عليه قبل ما وصفته بـ"إجراءات ترامب الجريئة".

إيران تحت السيطرة النووية حاليًا

وقال متحدث باسم البنتاجون في إحاطة صحفية: "من الواضح أن الضغوط القصوى التي مارستها إدارة ترامب جعلت إيران اليوم أبعد عن السلاح النووي.. نحن نراقب أنشطتها عن كثب، ولا توجد مؤشرات على تجاوزها الخطوط الحمراء".

وأكد: ضرباتنا دمرت المكونات التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية.

ويُعد هذا التصريح تغييرًا نسبيًا في النبرة الأمريكية، التي كانت في الأشهر الماضية تُحذر من قرب إيران من "العتبة النووية" قبل الضربة الأمريكية الأخيرة للمنشآت النووية الإيرانية وخاصة منشأة فوردو.

بعد حرب الأيام الـ12.. "نعم نعيش وقفًا لإطلاق النار وسلامًا مؤقتًا"

وأضاف البنتاجون في التصريح نفسه: "بعد حرب الأيام الـ12 بين إسرائيل وإيران، نعيش الآن في وضع وقف إطلاق نار فعلي، وهناك استقرار نسبي في المنطقة لم نشهده منذ فترة".

تعكس هذه التصريحات محاولة من واشنطن لتهدئة المخاوف الإسرائيلية من البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا بعد التصعيد العسكري الأخير.

كما أنها قد تمهد لعودة القنوات الدبلوماسية أو النووية مع طهران، لكن بشروط أكثر صرامة.

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