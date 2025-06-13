ترامب: أطلعنا مسبقا على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر

في أول تعليق له على الهجوم الإسرائيلي على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، لقناة فوكس نيوز إنه لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية ونأمل العودة لطاولة المفاوضات.



وأكد ترامب": أُطلعنا مسبقًا على الهجمات الإسرائيلية ولم تكن هناك مفاجآت، وننتظر رد فعل إيران وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر".

وأشار إلى أن العديد من القادة الإيرانيين لن نراهم مجددًا.

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