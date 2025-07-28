اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو يتناول الأوضاع بسوريا وملف النووي الإيراني

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية تاس في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن بوتين أكد خلال الاتصال على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وبحث البرنامج النووي الإيراني مع نتنياهو.

وبالأمس الأحد، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)،أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي البرنامج النووي الإيراني.

وقال الكرملين: بوتين أكد ضرورة استقرار المنطقة والتوصل لتسوية سلمية بشأن النووي الإيراني.

وكانت وسائل إعلام روسية، ذكرت أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى اليوم مستشارا كبيرا لخامنئي في الكرملين.

تقارير تتحدث عن إجراء إيران محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا على إجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي.

ويأتي ذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله "جرى الاتفاق على مبدأ المحادثات، لكن المشاورات مستمرة بشأن موعد ومكان انعقادها. ولم يُحدد البلد الذي قد تعقد فيه المحادثات الأسبوع المقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.