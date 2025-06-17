الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

ترامب: نعرف أين يختبئ المرشد الإيراني ولن نقضى عليه حاليا

المرشد الإيراني،
المرشد الإيراني، فيتو

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، صبرنا ينفد وعلى إيران الاستسلام غير المشروط.

ترامب يلمح لاغتيال المرشد الإيراني على خامنئي

وتابع ترامب، نعرف تماما أين يختبئ المرشد الايراني على خامنئي، لكننا لن نقضي عليه الآن.

كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أصبحنا نسيطر على أجواء طهران، إيران لديها معدات ولكنها لا تقارن بالمعدات الأمريكية.

ترامب يطالب مجددا بإخلاء العاصمة الإيرانية طهران 

وطالب خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض مرة أخرى بإخلاء العاصمة الإيرانية "طهران" وفرض شرطا على إيران هو الاستسلام الكامل غير المشروط.

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ترامب المرشد الايراني على خامنئ أجواء طهران إخلاء العاصمة الإيرانية إيران

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