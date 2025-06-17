ترامب: نعرف أين يختبئ المرشد الإيراني ولن نقضى عليه حاليا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، صبرنا ينفد وعلى إيران الاستسلام غير المشروط.

ترامب يلمح لاغتيال المرشد الإيراني على خامنئي

وتابع ترامب، نعرف تماما أين يختبئ المرشد الايراني على خامنئي، لكننا لن نقضي عليه الآن.

كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أصبحنا نسيطر على أجواء طهران، إيران لديها معدات ولكنها لا تقارن بالمعدات الأمريكية.

ترامب يطالب مجددا بإخلاء العاصمة الإيرانية طهران

وطالب خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض مرة أخرى بإخلاء العاصمة الإيرانية "طهران" وفرض شرطا على إيران هو الاستسلام الكامل غير المشروط.

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