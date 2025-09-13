عراقجي: مفاوضات القاهرة بشأن النووي الإيراني جدية للغاية وليست مجالا للضحك

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الأخيرة في القاهرة كانت جدية للغاية وليست مفاوضات تُثير الضحك.



وقال عراقجي كما نقلت وكالة "تسنيم": "المفاوضات في القاهرة كانت جدية للغاية، فالمفاوضات التي تُجرى بعد الحرب ليست سهلة، إذ تمرّ صور الشهداء أمام أعين الإنسان في كل لحظة، وبالتالي ليست مفاوضات تُثير الضحك أو مجالًا للابتسام".

وفي تصريح آخر لمراسل "هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية" صرح وزير الخارجية الإيراني: "من المحتمل عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، غير أن ذلك يتوقف على قرار أوروبا النهائي".

ووقع عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، يوم الثلاثاء الماضي اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجّه رسالة شكر للحكومة المصرية على احتضان القاهرة لقاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليتوج بتوقيع اتفاق.

وقال عراقجي عبر تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس": "تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ شكرها وتقديرها لمصر، لدورها البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية"، مضيفًا أن إطار التعاون بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح ممكنا بفضل مساعي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وأكد عراقجي أن الشعب الإيراني صديق لجميع الدول التي تُفضل طريق السلام على دروب الصراع والتوتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.