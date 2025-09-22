حملات مكثفة لتموين الدقهلية على المخابز والأسواق

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش، سواء في رغيف الخبز أو السلع التموينية، مشيرا إلى أننا لن نسمح بأي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين أو يعبث بحقوقهم الأساسية من السلع المدعمة، وتعليمات واضحة ومشددة بتكثيف الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من يحاول التلاعب بمنظومة الدعم.

محافظ الدقهلية لا للتهاون في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحملات التموينية مستمرة يوميًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.

حملات مكثفة على المخابز والأسواق

وفي هذا السياق، وتنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين، شنت مديرية التموين بالدقهلية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمركز وبندر المنصورة، ومركز نبروه، لضبط المنظومة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 15 مخالفة في المخابز

قام المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بمشاركة ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، حيث استهدفت الحملة التفتيش على المخابز البلدية المدعمة، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وسوء مستوى النظافة، فضلًا عن التصرف في 580 شيكارة دقيق مدعم، إلى جانب توقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق.

ضبط 3895 قطعة من إكسسوارات الهواتف المحمولة بدون فواتير

أما فيما يخص حملة الأسواق، والتي جاءت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، فقد أسفرت عن ضبط 3895 قطعة من إكسسوارات الهواتف المحمولة، تنوعت بين سماعات «إيربودز» وسماعات سلكية وأجهزة شحن وباور بانك، فضلًا عن مخالفات أخرى، تضمنت بيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

