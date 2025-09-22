الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قومي حقوق الإنسان: استجابة الرئيس للعفو عن سجناء اتجاه نحو العدالة الناجزة

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

 رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة المقضي بها لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة. 

واعتبر المجلس هذا القرار تجسيدًا عمليًا لإعمال الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية، وخطوة تعكس اتجاهًا متناميًا لتعزيز مقومات العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

وقالت: "إن الاستجابة لمناشدات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم تمثل إعلاءً لنهج المشاركة المؤسسية، وتعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الدور المنوط بالمجلس وفقًا للمادة (99) من الدستور والقوانين ذات الصلة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

 

 واعتبر المجلس على أن قرارات العفو الرئاسي لا تقتصر أهميتها على البُعد الإنساني للأسر المستفيدة منها، وإنما تكتسب كذلك دلالة حقوقية جوهرية تتمثل في إعمال مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها، بما يرسخ القاعدة الدستورية التي تجعل كرامة الإنسان وحقه في إعادة الاندماج محور السياسات العقابية.

وأشار إلى أن هذا القرار يشكل إضافة ملموسة لمسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز مناخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويبعث برسالة واضحة على أن التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية ومبادئ الرحمة الإنسانية هو نهج مستدام في السياسات العامة.

وجدد المجلس التزامه بمواصلة ممارسة دوره من خلال تقديم توصيات ومقترحات عملية للسلطات المختصة بشأن تطوير السياسات العقابية، وتوسيع نطاق بدائل العقوبات المقيدة للحرية، وضمان احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وفي الختام، أكد المجلس أن هذا القرار الرئاسي يمثل استجابة حقوقية متقدمة لمطالب المجتمع المدني، ورسالة أمل في إتاحة الفرص أمام الأفراد للعودة إلى المجتمع كمواطنين فاعلين، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء عبد الفتاح قومي حقوق الإنسان إجراءات العفو الرئاسي

مواد متعلقة

عقب قرار السيسي بالعفو عن 6 من المحكوم عليهم، شروط وضوابط العفو الرئاسي

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

الأكثر قراءة

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

ارفعوا الغياب مش قادرة أصرف على عيالي، استغاثة أم بوزير التعليم تثير الأحزان (فيديو)

الأهلي يكشف تطورات العمل في تشييد الاستاد الجديد (صور)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads