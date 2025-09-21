الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: الأخلاق والانتماء للوطن جزء أساسي من رسالتنا التعليمية (صور)

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة ميدانية مفاجئه بمدرسة الشهيد النقيب محمد عبد الفتاح آغا الثانوية بنات بمدينة طلخا، حيث تفقد الفصول والمعامل والأنشطة داخل المدرسة، وذلك في إطار جولاته المفاجئة للتأكد من انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. 

وخلال جولته، شدد "المحافظ" على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة، ورفع مستوى الوعي لدى الطالبات بأهمية النظافة الشخصية ونظافة البيئة، مشيرًا إلى أن "النظافة من الإيمان" وأن المدرسة هي المكان الذي يُغرس فيه السلوك القويم إلى جانب العلم والمعرفة.  

 

وأكد "مرزوق" أن جولاته المفاجئة مستمرة على جميع مدارس المحافظة، بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية وضمان توافر بيئة مناسبة للتحصيل العلمي والتربية السليمة، موضحًا أن الانضباط في الحضور، والنظافة، وتفعيل الأنشطة التربوية جزء لا يتجزأ من نجاح العام الدراسي. 

وقال "المحافظ": إن غرس حب الوطن في نفوس الطلاب مسئولية لا تقتصر على المدرسة فقط، وإنما هي مسئولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع، مؤكدًا أن الانتماء للوطن والدفاع عنه واجب ديني ووطني في آن واحد. 

كما قال "مرزوق" طلاب اليوم هم قادة الغد، وسنعمل جميعًا على إعداد جيل واعٍ قادر على بناء مستقبل مصر واستكمال مسيرة النهضة والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 وجاء ذلك بحضور إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالدقهلية العام الدراسي الجديد المراحل التعليمية المهندس محمد الرشيدي محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم تعليم الدقهلية وكيل اول وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

تقرير المعمل الكيماوي لسائق عين شمس: يتعاطى البودر المخدر

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات بداية الأسبوع

موعد مباراة المصري وفاركو في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

محافظ القاهرة يتفقد عددا من مدارس باب الشعرية (صور)

الأكثر قراءة

تأييد حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في قضية عامل السيرك بطنطا

زيادة الملء يهدد سد النهضة بالانهيار، ونصر علام يكشف سر فتح إثيوبيا لمفيض الطوارئ

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads