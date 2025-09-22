تنظيم الاتصالات: سياستنا نجحت فى اتاحة أحدث إصدارات الهواتف تزامنًا مع طرحها عالميًا

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نجاح سياسته المتبعة في الفترة الأخيرة، في إتاحة أحدث إصدارات الهواتف المحمولة في السوق المصري، تزامنا مع طرحها عالميًا.

توفير البيئة التنظيمية

قال تنظيم الاتصالات إن ذلك جاء من خلال توفير البيئة التنظيمية المشجعة للاستثمار مما أفسح المجال لوكلاء كبرى العلامات التجارية لأجهزة الاتصالات للتوسع في استثماراتها واستيراد الأجهزة الحديثة للسوق المحلي في الموجة الأولي لطرحها بالأسواق العالمية، وذلك لأول مرة كسلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة، حيث كان المستخدم المصري يواجه في السابق تأخيرًا ملحوظًا في الحصول على تلك الإصدارات قد يتجاوز شهرين من طرحها في الأسواق العالمية.

ويرجع ذلك للعديد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الحالي، ومنها تيسير إجراءات اعتماد النوع وسرعة الإفراج عن الشحنات ومنع التهريب عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما أدي لفتح المجال للتصنيع المحلي، وعودة اهتمام وكلاء كبري العلامات التجارية بالسوق المصري، وقد نتج عن هذه الإجراءات تسابق كبري العلامات التجارية في تصنيع أجهزتها محليا بالإضافة الي عودة ثقة الوكلاء باستيراد أحدث الإصدارات، بالتزامن مع وقت طرحها في الأسواق العالمية، مما يؤكد أهمية السوق المصري كأحد الأسواق الرائدة في العالم.

تطبيق آليات الحوكمة والرقابة

ويحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان الاستخدام الآمن والعادل لأجهزة التليفون المحمول داخل السوق المصري، وتشجيع التصنيع المحلي وضبط عمليات استيراد وتداول أجهزة التليفون المحمول داخل السوق المصري، من خلال تطبيق آليات دقيقة للحوكمة والرقابة، ومنع دخول الأجهزة غير المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات، مما يضمن للمستخدم الحصول على أجهزة أصلية معتمدة وآمنة، ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.

