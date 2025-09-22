الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تنظيم الاتصالات: سياستنا نجحت فى اتاحة أحدث إصدارات الهواتف تزامنًا مع طرحها عالميًا

تنظيم الاتصالات،
تنظيم الاتصالات، فيتو

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نجاح سياسته المتبعة في الفترة الأخيرة، في إتاحة أحدث إصدارات الهواتف المحمولة في السوق المصري، تزامنا مع طرحها عالميًا.

توفير البيئة التنظيمية 

 قال تنظيم الاتصالات إن ذلك جاء من خلال توفير البيئة التنظيمية المشجعة للاستثمار مما أفسح المجال لوكلاء كبرى العلامات التجارية لأجهزة الاتصالات للتوسع في استثماراتها واستيراد الأجهزة الحديثة للسوق المحلي في الموجة الأولي لطرحها بالأسواق العالمية، وذلك لأول مرة كسلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة، حيث كان المستخدم المصري يواجه في السابق تأخيرًا ملحوظًا في الحصول على تلك الإصدارات قد يتجاوز شهرين من طرحها في الأسواق العالمية. 

ويرجع ذلك للعديد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الحالي، ومنها تيسير إجراءات اعتماد النوع وسرعة الإفراج عن الشحنات ومنع التهريب عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما أدي لفتح المجال للتصنيع المحلي، وعودة اهتمام وكلاء كبري العلامات التجارية بالسوق المصري، وقد نتج عن هذه الإجراءات تسابق كبري العلامات التجارية في تصنيع أجهزتها محليا بالإضافة الي عودة ثقة الوكلاء باستيراد أحدث الإصدارات، بالتزامن مع وقت طرحها في الأسواق العالمية، مما يؤكد أهمية السوق المصري كأحد الأسواق الرائدة في العالم.

تطبيق آليات الحوكمة والرقابة 

تنظيم الاتصالات: إيقاف توريد أي أجهزة تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث بداية من هذا الموعد

بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والقومي لذوي الإعاقة لتعزيز الخدمات الرقمية

ويحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان الاستخدام الآمن والعادل لأجهزة التليفون المحمول داخل السوق المصري، وتشجيع التصنيع المحلي وضبط عمليات استيراد وتداول أجهزة التليفون المحمول داخل السوق المصري، من خلال تطبيق آليات دقيقة للحوكمة والرقابة، ومنع دخول الأجهزة غير المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات، مما يضمن للمستخدم الحصول على أجهزة أصلية معتمدة وآمنة، ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الهواتف الهواتف المحمولة السوق المصرى آيفون 17

مواد متعلقة

تنظيم الاتصالات يصدر تقريرا لمؤشرات استخدام المواطنين للمحافظ الإلكترونية

أخبار الاقتصاد اليوم: تنظيم الاتصالات يعلن وقف أجهزة المحمول لهذه الفئة.. تفاصيل افتتاح معارض أهلا مدارس.. والبنك المركزي يعلن زيادة الاحتياطي النقدي بـ 1768 أونصة ذهب

تنظيم الاتصالات يعلن وقف أجهزة المحمول لهذه الفئة اعتبارا من الأحد المقبل (فيديو)

تنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبق الدفع المتأثرين

الأكثر قراءة

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

ارفعوا الغياب مش قادرة أصرف على عيالي، استغاثة أم بوزير التعليم تثير الأحزان (فيديو)

الأهلي يكشف تطورات العمل في تشييد الاستاد الجديد (صور)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads