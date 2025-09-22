الإثنين 22 سبتمبر 2025
السودان يبدأ إجراءات إعادة اللاجئين الأجانب في الخرطوم لبلادهم

ترحيل اللاجئين الجانب
ترحيل اللاجئين الجانب من الخرطوم، فيتو

 ترحيل الأجانب من السودان، أعلنت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة في السودان، ولجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنّن بولاية الخرطوم، عن بدء تنفيذ إجراءات تنظيم الوجود الأجنبي بالولاية، وفقًا للقوانين واللوائح السارية بالسودان، وذلك وفقًا لمنشور اللجنة، كشفه موقع "أخبار السودان Sudan News"، المتخصص في الشأن السوداني. 

 

إعادة اللاجئين غير الشرعيين في الخرطوم لبلادهم

 وكشف المنشور الصادر عن لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة في السودان أن الأجانب الموجودين داخل السودان بصورة غير شرعية ستتم إعادتهم إلى بلدانهم، حيث دعت اللجنة الأجانب، الذين انتهت صلاحية إقاماتهم إلى الإسراع بتوفيق أوضاعهم لدى سلطات الأجانب، أو مغادرة البلاد لتفادي المخالفات والتهجير. 


 وأكدت اللجنة أنه في ما يتعلق باللاجئين "أنه سيتم ترحيلهم إلى معسكرات مخصصة، لتتمكن مفوضية اللاجئين والمنظمات المختصة من تقديم الخدمات الإنسانية لهم"، مشيرة إلى أن "هناك حملات ستُنظم لضبط المخالفين، على أن تتم إحالتهم إلى المحاكم وفقًا لقانون الجوازات والهجرة".

وأوضحت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة في السودان أنها ترحب بالأجانب المقيمين بصورة مشروعة، ودعتهم إلى حمل وثائقهم وهوياتهم أثناء تحركاتهم، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تعاون الجميع لإنجاح هذه الإجراءات بما يحقق مصلحة الوطن والمقيمين.

 

الداخلية السودانية لا تساهم مع الوجود الأجنبي المخالف للقانون

 جدير بالذكر أن وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة بابكر سمرة، قد ذكر في تصريحات إعلامية سابقة: "أن الوجود الأجنبي المخالف للقانون لم يعد أمرًا يمكن التساهل فيه، لما يترتب عليه من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية سلبية".

اللاجئين الأجانب في السودان، فيتو
اللاجئين الأجانب في السودان، فيتو


 وأوضح بابكر سمرة أن "وزارة الداخلية والشرطة السودانية تعمل بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات لتحقيق الهدف الأبرز للدولة السودانية في هذه المرحلة، والمتمثل في تهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين إلى منازلهم وأعمالهم في المدن والمناطق التي تأثرت بالحرب وتطبيع الحياة المدنية".

ووجه الفريق بابكر سمرة رسالة لكل المتخوفين من العودة إلي السودان قائلًا: "الخرطوم أصبحت آمنة تمامًا، وإن معظم القوات نفذت قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة".

وأكد وزارة الداخلية السوداني بابكر سمرة أن "الوزارة تعمل على استعادة منهوبات المواطنين المتأثرين بالحرب داخليًا وخارجيًا".
 

