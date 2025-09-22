ضبط مكتب "كاستينج" لاستقطاب الفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون ترخيص بالدقى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مكتب "كاستينج" بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة المكتب بشكل غير قانوني، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون الحصول على إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتب وضبط المدير المسئول، وعُثر داخله على استوديو تصوير مجهز بكاميرا ديجيتال مع وحدة تخزين خارجية تحتوي على مجموعة فيديوهات لراغبي التمثيل، ولاب توب محمل عليه برامج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

وأقر المتهم بممارسة النشاط بهدف تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

