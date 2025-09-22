ضبط 102 ألف مخالفة مرورية و120 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات والحد من الحوادث، حيث تمكنت الحملات خلال الـ 24 ساعة من ضبط 102480 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2073 سائقًا، تبين إيجابية 111 حالة لتعاطى المواد المخدرة.

الطريق الدائرى الإقليمى:

استمرار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال، وأسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 1068 مخالفة مرورية متنوعة مثل السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، ومخالفات أمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 170 سائقًا، تبين إيجابية 9 حالات لتعاطى المواد المخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالى 17 حكما، والتحفظ على 6 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمضبوطين.

