السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحجز تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب القطع وتوصيل الأسلاك، ونفذ 6 عمليات بالقاهرة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

عصابة لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6 وقائع) سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما". 

وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدراجات النارية بالقاهرة النيابة العامة تشكيل عصابى لسرقة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حجز القائم على إدارة حسابات ينتحل صفة شخصيات للنصب على المواطنين

حجز عامل ظهر في فيديو وهو يعتدي على شقيقه بالقاهرة

الأمن يفرغ كاميرات المراقبة لكشف اعتداء سائق ميكروباص على مواطن بعصا خشبية بالقاهرة

النيابة تقرر حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قرار جديد في واقعة مقتل راكب على يد سائق ميكروباص بالتجمع

قرار جديد من النيابة بشأن مصرع شاب سقط من الطابق الثالث في مدينة بدر

استدعاء مجري التحريات للتحقيق في تورط تشكيل عصابي باستغلال الأطفال في التسول

الأكثر قراءة

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول ضد إيفرتون، محمد صلاح يصنع الهدف الأول للريدز

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

زغلول صيام يكتب: جلد حكام الكرة في مصر.. لا عاجبين الأهلي ولا الزمالك.. هو فيه كرة أصلا!

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

وسط مراسم رسمية، السيسي وقرينته يستقبلان رئيس سنغافورة وحرمه بقصر الاتحادية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads