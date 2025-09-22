آخر 10 فائزين بجائزة الكرة الذهبية قبل حفل الليلة

الكرة الذهبية 2025، ينطلق حفل الكرة الذهبية 2025 اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس بالنسخة 69 من الجائزة.

وتعد جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) إحدى أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، وتمنح لأفضل لاعب في العالم، ما يجعلها محط أنظار الجميع.

ومن المقرر أن يذاع الحفل عبر قناة beIN SPORTS NEWS HD، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في الجوائز المختلفة وصولا إلى جائزة الكرة الذهبية.

وحصد ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية 4 مرات كأكثر لاعب في آخر 10 مرات شهدت إقامة المسابقة، حيث تسببت جائحة كوورنا في إلغائها عام 2020.

وجاء كريستيانو رونالدو في الوصافة بعدما حصد الكرة الذهبية ثلاث مرات آخر 10 سنوات كالتالي:

آخر 10 فائزين بجائزة الكرة الذهبية

2024: الأسباني رودري

2023: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2022: الفرنسي كريم بنزيما

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

وبدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تقديم جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم منذ عام 1956.

واندمجت الجائزة بين عامي 2010 و2015 مع جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يمنحها لأفضل لاعب في العالم، قبل أن تنتهي الشراكة في 2016، وتقدم كل جهة جائزتها الخاصة.

وفي 2018، استحدثت مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، وجائزة كوبا التي تمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين لأفضل حارس.

