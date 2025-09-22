الإثنين 22 سبتمبر 2025
رياضة

مدرب برشلونة يشيد بلاعبيه بعد الفوز على خيتافي ويكشف موقفه من حفل الكرة الذهبية

فليك مدرب برشلونة،
فليك مدرب برشلونة، فيتو

بدا هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قلقا بعد الانتصار على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، بسبب إصابة فيرمين لوبيز، التي أجبرت اللاعب على مغادرة الملعب متأثرًا بالآلام.

مدرب برشلونة 

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا أن نرى حالة فيرمين، يجب الانتظار لمعرفة التفاصيل. من المهم أن يكون جميع اللاعبين في حالة جيدة لأن لدينا الكثير من المباريات. راشفورد، فيران من الضروري أن يكون الجميع جاهزون".

وأكد المدرب الألماني أنه يركز فقط على عمل فريقه دون الالتفات إلى الجدل أو المنافسين.

وزاد: "أنا فقط أحاول حماية فريقي على أرض الملعب عندما تحدث مواقف معينة. تركيزي ينصب على فريقي فقط، لا أتحدث عن الخصوم".

كما أشاد فليك بأداء داني أولمو، الذي سجل الهدف الثالث، وبالدور البارز لعدد من اللاعبين في المباراة، قائلًا: "لدي 25 أو 26 لاعبًا ونحن بحاجة إلى الجميع. أولمو قدم أداءً رائعًا اليوم، وهذا ما أنتظره من كل لاعب".

وعن حفل الكرة الذهبية الاثنين، اختتم فليك تصريحاته قائلًا: "الكرة الذهبية حدث كبير، ونحن سنكون هناك".

