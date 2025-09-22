موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

الكرة الذهبية 2025، يترقب الجميع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، البالون دور الذي يستضيفه مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الإثنين.

وبدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تقديم جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم منذ عام 1956.

واندمجت الجائزة بين عامي 2010 و2015 مع جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يمنحها لأفضل لاعب في العالم، قبل أن تنتهي الشراكة في 2016 وتقدم كل جهة جائزتها الخاصة.

وفي 2018، استحدثت مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، وجائزة كوبا التي تمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين لأفضل حارس.

موعد حفل الكرة الذهبية 2025

ويُقام الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكرة الذهبية اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

موعد انطلاق الحفل سيكون الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (21:00)، وكذلك بتوقيت مكة المكرمة، بينما في أبوظبي الساعة العاشرة مساءً.

القناة الناقلة لحفل جوائز الكرة الذهبية 2025

وسيتم بث حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 عبر قناة beIN Sports NEWS HD.

جوائز حفل الكرة الذهبية

في النسخة الـ 69 من الحفل، ستُمنح 13 جائزة شاملة:

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

جائزة كرويف للسيدات

أفضل نادٍ رجالي

أفضل نادٍ نسائي

جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف)

جائزة غيرد مولر للسيدات

جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)

معايير التصويت

من أهم المعايير التي تُستخدم لاختيار الفائز:

1. الأداء الفردي، والأثر الحاسم في المباريات.

2. الأداء الجماعي وسجّل الإنجازات خلال الموسم.

3. مستوى اللعب والنزاهة الرياضية.

أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2025

1- جود بيلينجهام

2- عثمان ديمبيلي

3- جيانلويجي دوناروما

4- ديزيري دووي

5- دينزل دومفريس

6- سيرهو جيراسي

7- فيكتور جيوكيريش

8- إيرلينج هالاند

9- أشرف حكيمي

10- هاري كين

11- خفيتشا كفاراتسخيليا

12- روبرت ليفاندوفسكي

13- أليكسيس ماك أليستر

14- لاوتارو مارتينيز

15- كيليان مبابي

16- سكوت ماكتوميناي

17- نونو مينديز

18- جواو نيفيش

19- مايكل أوليس

20- كول بالمر

21- بيدري

22- رافينيا

23- ديكلان رايس

24- فابيان رويز

25- محمد صلاح

26- فيرجيل فان دايك

27- فينيسيوس جونيور

28- فيتينيا

29- فلوريان فيرتز

30- لامين يامال



