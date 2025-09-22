الأرجنتين بالصدارة، أكثر الدول تتويجا بجائزة الكرة الذهبية على مدار التاريخ

الكرة الذهبية، تتصدر الأرجنتين قائمة الدول الأكثر تتويجا بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ من خلال لاعب واحد؛ وهو الأسطورة ليونيل ميسي بعد تتويجه بالجائزة 8 مرات.

وبدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تقديم جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم منذ عام 1956.

واندمجت الجائزة بين عامي 2010 و2015 مع جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يمنحها لأفضل لاعب في العالم، قبل أن تنتهي الشراكة في 2016 وتقدم كل جهة جائزتها الخاصة.

وتتواجد البرتغال في المركز الثاني، والتي حصدت 7 كرات ذهبية من خلال 3 لاعبين وهم كريستيانو رونالدو خمس جوائز، بجانب جائزة لكلا من لويس فيجو وإيزيبيو، ويتساوى منتخبا هولندا وألمانيا مع البرتغال في عدد مرات الفوز بالجائزة، بواقع 7 ألقاب لكل منهما.

وتوج ثلاثة لاعبين فقط من هولندا هم يوهان كرويف وماركو فان باستن ورود خوليت، فيما توزعت ألقاب الكرة الذهبية لـ ألمانيا بين خمسة لاعبين مختلفين من ضمنهم فرانز بيكنباور الذي توج مرتين.

ونالت فرنسا 6 كرات ذهبية عبر مجموعة متنوعة من اللاعبين، علي رأسهم ميشيل بلاتيني الذي تُوج بها ثلاث مرات متتالية في الثمانينيات، إضافة إلى زين الدين زيدان لاعب ريال مدريد السابق.

كما سجلت إيطاليا والبرازيل خمس كرات ذهبية لكلا من روبرتو باجيو وباولو روسي وفابيو كانافارو لإيطاليا، ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو وكاكا للبرازيل.

أكثر الدول تتويجا بجائزة الكرة الذهبية على مدار التاريخ

الأرجنتين 8 مرات

فرنسا 7 مرات

ألمانيا 7 مرات

هولندا 7 مرات

البرتغال 7 مرات

إيطاليا 5 مرات

البرازيل 5 مرات

إنجلترا 5 مرات

إسبانيا 4 مرات

الاتحاد السوفيتي 3 مرات

بلغاريا مرة واحدة

كرواتيا مرة واحدة

جمهورية التشيك مرة واحدة

تشيكوسلوفاكيا مرة واحدة

الدنمارك مرة واحدة

المجر مرة واحدة

ليبيريا مرة واحدة

أيرلندا الشمالية مرة واحدة

إسكتلندا مرة واحدة

أوكرانيا مرة واحدة.

ويترقب الجميع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025" البالون دور" الذي يستضيفه مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الإثنين.

