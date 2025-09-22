معلومات مهمة عن جائزة الكرة الذهبية 2025.. حظوظ محمد صلاح وأبرز المرشحين.. والذكاء الاصطناعي يمنح "البالون دور" لهذا اللاعب

الكرة الذهبية 2025، ينطلق حفل الكرة الذهبية 2025 اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس بالنسخة 69 من الجائزة.

وتعد جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) إحدى أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، وتمنح لأفضل لاعب في العالم، ما يجعلها محط أنظار الجميع.



ومن المقرر أن يذاع الحفل عبر قناة beIN SPORTS NEWS HD، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في الجوائز المختلفة وصولا إلى جائزة الكرة الذهبية.

وبدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تقديم جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم منذ عام 1956.

واندمجت الجائزة بين عامي 2010 و2015 مع جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يمنحها لأفضل لاعب في العالم، قبل أن تنتهي الشراكة في 2016 وتقدم كل جهة جائزتها الخاصة.

وفي 2018، استحدثت مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، وجائزة كوبا التي تمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين لأفضل حارس.



قائمة جوائز حفل الكرة الذهبية

1- الكرة الذهبية للرجال.

2- الكرة الذهبية للسيدات.

3- كأس كوبا لأفضل لاعب شاب.

4- كأس كوبا لأفضل لاعبة شابة.

5- جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى (رجال).

6- جائزة ياشين لأفضل حارسة مرمى (سيدات).

7- جائزة كرويف لأفضل مدرب (رجال).

8- جائزة كرويف لأفضل مدرب (سيدات).

9- أفضل نادٍ رجالي.

10- أفضل نادٍ نسائي.

11- جائزة جيرد مولر لأفضل هداف (رجال).

12- جائزة غيرد مولر لأفضل هدافة (سيدات).

13- جائزة سقراط (لأفضل عمل إنساني).

معايير التصويت لجائزة الكرة الذهبية

يتم منح جائزة الكرة الذهبية للاعب الفائز بها بناءً على 3 معايير رئيسية.

1- الأداء الفردي للشخصية المؤثرة.

2- الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم.

3- مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.

كيفية اختيار الفائز بالكرة الذهبية

يحدد الفائز بجائزة الكرة الذهبية من خلال الحصول على أعلى عدد من النقاط، في التصويت الذي يشارك فيه 100 صحفي، يمثلون أعلى 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي فيفا، ويجري الترشيح والتصويت بناء على أداء اللاعبين، في الفترة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025.

ومن المقرر أن يختار كل صحفي 5 لاعبين بالترتيب، يحصل الأول على 6 نقاط، والثاني (4)، والثالث (3)، والرابع (2)، والخامس (1)، ويتوج بالجائزة اللاعب الذي يحصل على أكبر قدر من النقاط بعد فرز الأصوات.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية رجال

1- جود بيلينجهام

2- عثمان ديمبيلي

3- جيانلويجي دوناروما

4- ديزيري دووي

5- دينزل دومفريس

6- سيرهو جيراسي

7- فيكتور جيوكيريش

8- إيرلينج هالاند

9- أشرف حكيمي

10- هاري كين

11- خفيتشا كفاراتسخيليا

12- روبرت ليفاندوفسكي

13- أليكسيس ماك أليستر

14- لاوتارو مارتينيز

15- كيليان مبابي

16- سكوت ماكتوميناي

17- نونو مينديز

18- جواو نيفيش

19- مايكل أوليس

20- كول بالمر

21- بيدري

22- رافينيا

23- ديكلان رايس

24- فابيان رويز

25- محمد صلاح

26- فيرجيل فان دايك

27- فينيسيوس جونيور

28- فيتينيا

29- فلوريان فيرتز

30- لامين يامال

حظوظ محمد صلاح في التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025

ويعد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أحد أبرز المرشحين، حيث قدم صلاح موسمًا مميزًا من خلال تسجيله 29 هدفًا وصناعة 18 هدفًا، ما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن كان حظه أقل في دوري أبطال أوروبا حيث توقفت مسيرته عند دور الستة عشر بعد هزيمة ليفربول أم باريس سان جيرمان.



توقعات الفائز بالكرة الذهبية

وبحسب توقع الذكاء الاصطناعي بعد الاستعانة بنموذج (AI) بالنسبة المئوية للفوز لأول 5 في قائمة ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2025 “البالون دور”، فجاء كالتالي:



1- الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) نسبة الفوز (72%).



2- الإسباني لامين يامال (برشلونة) نسبة الفوز (56%).



3- البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان) نسبة الفوز (40%).



4- المصري محمد صلاح (ليفربول) الفوز (39%).



5- الفرنسي مبابي (ريال مدريد) نسبة الفوز (32%).

عثمان ديمبيلي أبرز المرشحين للظفر بجائزة الكرة الذهبية

ويعد نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي الأوفر حظًا لحصد الكرة الذهبية 2025 ليصبح سادس فرنسي ينال جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويًا مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب.



وحصد الفرنسي ميشيل بلاتيني جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات (1983 و1984 و1985)، والفرنسي ريمون كوبا (1958) والفرنسي جان بيار بابان (1991) والفرنسي زين الدين زيدان (1998) والفرنسي كريم بنزيما (2022).



وتواجد 7 لاعبين آخرين من سان جيرمان في لائحة الثلاثين لاعبًا المرشحين للجائزة نتيجة إحرازه للثلاثية المحلية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وهم المغربي أشرف حكيمي وديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والبرتغاليون نونو منديش وجواو نيفيش وفيتينيا والإسباني فابيان رويز والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي انتقل هذا الصيف لمانشستر سيتي.

رودري آخر المتوجين بالكرة الذهبية

وذهبت الجائزة الموسم الماضي للدولي الإسباني في صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي رودري، لكنه خارج حسابات هذه النسخة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ما جعل التنافس فعليًا محصورًا بين ديمبيلي ونجم برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال، مع أفضلية للفرنسي.

