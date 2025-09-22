لماذا لم يتوج مارادونا وبيليه بـ جائزة الكرة الذهبية؟

الكرة الذهبية، يعد غياب الأسطورتين الراحلتين الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه عن سجل المتوجين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ من الأمور المثيرة خاصة مع نجومية وشعبية بيليه ومارادونا في عالم الساحرة المستديرة.

وقاد مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين التانجو إلى لقب كأس العالم في 1986 للمرة الثانية في تاريخ "الألبيسيليستي"، أما بيليه، فحصد كأس العالم 3 مرات مع منتخب البرازيل، فلم يكن له نصيب هو الآخر لحصد الكرة الذهبية.



وحالت شروط تنظيم جائزة الكرة الذهبية في عدم تتويج الأسطورتين الراحلتين الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي بيليه بالجائزة المرموقة.





وكانت القواعد السائدة لمنح جائزة الكرة الذهبية أثناء فترة لعب مارادونا وبيليه تنص على أنها تمنح فقط إلى اللاعبين الأوروبيين.

وعندما أطلقت مجلة "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية، كان الهدف مكافأة أفضل لاعب أوروبي في العام بالمشاركة في البطولات الدولية، لذلك لم يتوج مارادونا أو أسطورة البرازيل بيليه أبدا بالكرة الذهبية، والتي انطلقت في عام 1956 وحصل عليها الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

وتأسست جائزة الكرة الذهبية عام 1956 من قبل مجلة فرانس فوتبول، وكانت تمنح للاعبين الأوروبيين فقط.

وامتد قرار عدم منح لاعب غير أوروبي لجائزة الكرة الذهبية لمدة 39 عامًا، حتى عام 1995، وفي ذلك العام، حصد الليبيري جورج وياه نجم نادي ميلان الإيطالي على الكرة الذهبية بفضل تغيير القواعد.

وبعد ذلك حقق البرازيلي رونالدو الجائزة في 1997 و2002، ثم مواطنه ريفالدو في 1999، ورونالدينيو في 2005، وكاكا في 2007.

كما يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة أكثر لاعبًا حصدًا للجائزة في التاريخ، حين حقق اللقب 8 مرات، في 2009، و2010، و2011، و2012، و2015، و2019، و2021 و2023.

و في عام 1995، بعد فوز الليبيري جورج وياه بالجائزة، أصبحت مفتوحة لجميع اللاعبين الذين يلعبون في الأندية الأوروبية، بغض النظر عن جنسياتهم.



وفي 2007، تم توسيع نطاق الجائزة لتصبح عالمية بحيث يمكن لأي لاعب في العالم الفوز بها، بغض النظر عن مكان لعبه أو جنسيته.

جائزة فخرية لمارادونا

وحصل مارادونا على جائزة الكرة الذهبية مرة واحدة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المنظمة للجائزة، عام 1995، وكانت لقبًا فخريًا على إجمالي مسيرته، وليس لقبًا مسجلًا في سجلات المجلة.

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها عام 1956

وقبل الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية لعام 2025، تستعرض فيتو أسماء الفائزين بالجائزة منذ تأسيسها في 1956:

2024: الأسباني رودري

2023: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2022: الفرنسي كريم بنزيما

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندريه شفتشينكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيجو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج وياه

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان-بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغان

1978: الإنجليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي ألان سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الإيرلندي الشمالي جورج بيست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الاسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريس

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

