أعراض حصوات المثانة وأسباب الإصابة بها ومخاطرها

أعراض حصوات المثانة، حصوات المثانة من المشكلات الصحية التى تصيب الكبار والصغار لأسباب عديدة وللأسف تسبب آلام مزعجة وقد تعوق نزول البول.

أعراض حصوات المثانة، عديدة ومنها معروف وآخر غير معروف ويجب على المريض الاهتمام بالعلاج سريعا حفاظا على صحة الكلى.

ويقول الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، إن حصوات المثانة من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب الكبار أو الأطفال، وتنتج عن تراكم أملاح أو مواد صلبة داخل المثانة البولية، وقد تكون صغيرة لا تسبب أعراض واضحة، أو كبيرة تؤدي إلى آلام شديدة ومضاعفات خطيرة إذا لم تعالج.

أعراض حصوات المثانة

وأضاف هنداوي، قد تختلف الأعراض حسب حجم الحصوة وعددها، ومن أعراض حصوات المثانة:-

ألم أو حرقة أثناء التبول، ويزداد عند نهاية تدفق البول.

تكرار الحاجة للتبول مع الشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل.

وجود دم في البول، يظهر بلون وردي أو أحمر داكن.

تغير لون البول ورائحته ليصبح عكر أو ذا رائحة قوية.

ألم أسفل البطن أو في المنطقة العجانية (بين الأعضاء التناسلية وفتحة الشرج).

في الحالات المتقدمة قد يحدث صعوبة شديدة في بدء التبول أو توقف مفاجئ لتدفق البول.

أسباب تكون حصوات المثانة

وتابع، أن من أسباب حصوات المثانة:-

احتباس البول المزمن نتيجة تضخم البروستاتا عند الرجال أو ضيق الإحليل أو مشكلات في المثانة.

عدوى المسالك البولية المتكررة، إذ تساعد على ترسيب الأملاح.

وجود أجسام غريبة بالمثانة مثل القسطرة البولية لفترات طويلة.

الجفاف وعدم شرب كمية كافية من الماء مما يزيد تركيز الأملاح في البول.

مشكلات في الجهاز العصبي تؤثر على تفريغ المثانة بشكل طبيعي.

النظام الغذائي الغني بالأملاح أو البروتينات قد يزيد خطر ترسيب البلورات.

مخاطر إهمال علاج حصوات المثانة

وأوضح الدكتور أشرف هنداوي استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية، أنه يجب علاج حصوات المثانة لأن مضاعفاتها خطيرة، منها:-

التهابات متكررة في المثانة أو الكلى.

انسداد مجرى البول مما يسبب احتباس حاد للبول.

تلف جدار المثانة أو تكون قرح بها.

انتقال الحصوات إلى الحالب أو الكلى، ما يؤدي إلى آلام شديدة ومضاعفات خطيرة.

في حالات نادرة قد تتطور إلى فشل كلوي إذا امتد الضرر للكليتين.

علاج حصوات المثانة

وأضاف استشارى أمراض الكلى، يعتمد العلاج على حجم الحصوة والحالة الصحية للمريض، ومن طرق علاج حصوات المثانة:-

شرب كميات وفيرة من الماء إذا كانت الحصوات صغيرة ليسهل خروجها مع البول.

استخدام أدوية مذيبة لبعض أنواع الحصوات يحددها الطبيب حسب تركيب الحصوة.

تفتيت الحصوات بمنظار المثانة باستخدام الليزر أو الموجات فوق الصوتية.

الجراحة المفتوحة في الحالات الكبيرة أو المعقدة.

معالجة السبب الأساسي مثل تضخم البروستاتا أو العدوى.

طرق الوقاية من حصوات المثانة

وللوقاية من الإصابة بحصوات المثانة، قدم الدكتور أشرف عدة نصائح، منها:-

شرب ما لا يقل عن 2 لتر ماء يوميا (أو حسب توصية الطبيب).

التبول بانتظام وعدم حبس البول لفترات طويلة.

علاج التهابات المسالك البولية سريعا وعدم إهمالها.

تقليل الأطعمة عالية الأملاح أو الغنية بالأوكسالات إذا كنت عرضة لتكوّن الحصوات.

الحفاظ على وزن صحي وممارسة نشاط بدني معتدل.

متابعة الحالات المزمنة “تضخم البروستاتا أو أمراض الأعصاب” تحت إشراف طبي مستمر.

