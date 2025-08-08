5 علامات خفية تدل على الإصابة بأمراض الكلي

تُعد الكلى من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، فهي تعمل كمرشح طبيعي لتخليص الدم من السموم والفضلات، وعندما تتعرض لخلل وظيفي، قد تظهر مجموعة من الأعراض التي قد تبدو عادية للوهلة الأولى، لكنها في الحقيقة قد تكون مؤشرات على تدهور صحتها.

أبرز العلامات التي تدل على مرض الكلي

توجد العديد من العلامات التي قد تدل على الإصابة بأمراض الكلي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وتكون أبرزها كالأتي:

1. الإرهاق المستمر والتعب المزمن

يُعد الشعور بالتعب والإرهاق من أبرز الأعراض الشائعة التي قد تُشير إلى وجود مشكلة في الكلى، فعندما لا تعمل الكليتان بكفاءة، تتراكم السموم في الجسم، ما يؤدي إلى الشعور بالوهن وصعوبة التركيز.

إضافة إلى ذلك، تُنتج الكلى هرمونًا أساسيًا لتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء. وفي حال انخفاض مستوياته، قد يُصاب المريض بـفقر الدم، مما يمنع وصول كميات كافية من الأكسجين إلى العضلات والدماغ، ويزيد من الشعور بالإرهاق.

2. اضطرابات النوم والحكة الجلدية

تشير الدراسات إلى وجود علاقة بين انقطاع النفس النومي وأمراض الكلى المزمنة، فمن جهة، قد يؤدي انقطاع النفس النومي إلى نقص الأكسجين، مما يُلحق الضرر بالكلى، ومن جهة أخرى، قد تُسبب أمراض الكلى المزمنة انقطاع النفس النومي نتيجة لتراكم السموم وتضييق مجرى التنفس.

كما يُعد الطفح الجلدي والحكة من العلامات المحتملة لفشل الكلى في طرد السموم من الجسم، وقد يُؤدي عدم توازن المعادن والعناصر الغذائية التي تنظّمها الكلى إلى أمراض العظام والمعادن، مما يجعل البشرة جافة وحاكة.

3. التورم وتشنجات العضلات

يُشير تورم الوجه، والقدمين، والكاحلين، والساقين إلى وجود خلل في وظائف الكلى، حيث تفقد قدرتها على التخلص من الصوديوم، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، قد يُلاحظ انتفاخ حول العينين، والذي قد يدل على وجود تسرب للبروتين في البول.

وتُعتبر التشنجات العضلية، خاصة في الساقين، علامة أخرى على ضعف وظائف الكلى، فالاختلال في مستويات الكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، وغيرها من الشوارد (الإلكتروليتات)، قد يؤثر سلبًا على وظائف العضلات والأعصاب.

4. صعوبة التنفس والدوخة

قد يُؤدي انخفاض إنتاج هرمون الإريثروبويتين، الذي تُنتجه الكلى، إلى الإصابة بفقر الدم وضيق في التنفس. بالإضافة إلى ذلك، قد يُسبب تراكم السوائل صعوبة في التنفس، وفي الحالات المتقدمة، قد يُشعر المريض وكأنه يغرق عند الاستلقاء.

كما أن تراكم السموم في الجسم قد يؤثر على وظائف الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالدوخة، وصعوبة التركيز، وضعف الذاكرة. وقد يصل الأمر إلى حد الارتباك وصعوبة أداء المهام البسيطة.

5. علامات أخرى تستدعي الانتباه

قلة الشهية ورائحة الفم الكريهة: قد تُسبب أمراض الكلى الغثيان والقيء، مما يُقلل من الشهية ويُؤدي إلى فقدان الوزن. كما أن تراكم الفضلات في الدم قد يُسبب حالة تُعرف باسم "يوريمية" (Uremia)، والتي تُؤدي إلى رائحة فم كريهة وطعم معدني في الفم.

تغيرات في لون ورغوة البول: قد يُشير البول الرغوي أو البني أو الدموي إلى وجود مشكلة في الكلى، حيث قد يتسرب بروتين الألبومين أو الدم إلى البول. وقد يكون وجود الدم في البول علامة على وجود حصوات الكلى أو الأورام أو الالتهابات.

