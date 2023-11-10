الجمعة 10 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أهمها وجود دم في البول، أعراض وأسباب حصوات الكلى

حصوات الكلى، فيتو
حصوات الكلى، فيتو

يمكن أن تتكون حصوات الكلى في إحدى الكليتين أو كلتيهما، وغالبًا ما تؤثر على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 60 عامًا، وتعد شائعة جدًا حيث يتأثر بها أكثر من شخص واحد من كل 10 أشخاص.

وعادةً ما توجد حصوات الكلى في الكلى أو في الحالب، وهو الأنبوب الذي يربط الكلى بالمثانة.

ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية، وقد تؤدي إلى التهابات الكلى أو عدم عمل الكلى بشكل صحيح إذا تركت دون علاج.

حصوات الكلى، فيتو

أعراض حصوات الكلي

من غير المرجح أن تسبب حصوات الكلى الصغيرة جدًا العديد من الأعراض حتى أنها قد لا يتم اكتشافها، وفي نفس الوقت قد تسبب حصوات الكلى الكبيرة أعراضًا، بما في ذلك:

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ألم في جانب البطن أو في الفخذ - قد يشعر الرجال بألم في الخصيتين

حرارة عالية

الشعور بالتعرق

ألم شديد يأتي ويذهب

الشعور بالغثيان أو القيء

الدم في البول

عدوى البول

انسداد الحالب والتهاب الكلى

ويمكن أن تسبب حصوات الكلى التي تسد الحالب، وهو الأنبوب الذي يربط كليتك بالمثانة، عدوى في الكلى، وذلك لأن منتجات النفايات غير قادرة على تمرير الانسداد، مما قد يسبب تراكم البكتيريا، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

وتتشابه أعراض عدوى الكلى مع أعراض حصوات الكلى، ولكنها قد تشمل أيضًا ما يلي:

حرارة عالية

قشعريرة ورعشة

الشعور بالضعف الشديد أو التعب

بول غائم وذو رائحة كريهة

اسباب حصوات الكلي

تتشكل حصوات الكلى عادةً نتيجة تراكم بعض المواد الكيميائية في الجسم، ويمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية إلى ارتفاع مستوى هذه المواد الكيميائية بشكل غير عادي في البول.

أنواع حصوات الكلى

حصوات الكلى تأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام والأشكال والألوان، وبعضها يشبه حبات الرمل، بينما في حالات نادرة يمكن أن ينمو البعض الآخر إلى حجم كرة الجولف.

الأنواع الرئيسية لحصوات الكلى هي:

حصوات الكالسيوم، وهي أكثر أنواع الحصوات شيوعًا

حصوات الستروفيت، والتي عادة ما تكون ناجمة عن عدوى، مثل عدوى البول

حصوات حمض اليوريك، والتي تنتج عادةً بسبب وجود كمية كبيرة من الحمض في البول

حصوات الكلى المتكررة

الأشخاص الذين يستمرون في الإصابة بحصوات الكلى يشملون أولئك الذين:

تناول نظام غذائي غني بالبروتين ومنخفض الألياف

غير نشطين أو مقيدين بالسرير

تاريخ عائلي للإصابة بحصوات الكلى

الإصابة بالتهابات الكلى أو المسالك البولية في السابق.

أصيبوا بحصوات الكلى من قبل، خاصة إذا كان ذلك قبل أن يبلغوا 25 عامًا

حصوات الكلي، فيتو

الأدوية

بعض الأدوية قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى المتكررة، وتشمل:

الأسبرين

مضادات الحموضة

مدرات البول (تستخدم لتقليل تراكم السوائل)

بعض المضادات الحيوية

بعض الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية (المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية)

بعض الأدوية المضادة للصرع.

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