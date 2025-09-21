الإثنين 22 سبتمبر 2025
مصرع سائق توك توك في مشاجرة على الطريق بالفيوم

لقي سائق تروسيكل من الفيوم مصرعه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب أولوية المرور، على طريق قرية أبو دنقاش - قرية النصارية التابع لـ  مركز إبشواي بمحافظة الفيوم.

مشاجرة على الطريق

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إبشواي يفيد بوقوع مشاجرة على الطريق المشار إليه، أسفرت عن وفاة أحد أطرافها، وتبين أن المشاجرة بين السائقين بسبب خلاف على من له الأحقية في العبور أولًا، تطور الخلاف  إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يقوم المتهم بتسديد طعنة قاتلة في قلب المجني عليه باستخدام "مطواة" كانت بحوزته، ما أدى إلى مصرعه في الحال. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي تحت تصرف النيابة العامة.

 

زراعة الفيوم تنظم يوما تدريبيا علي برنامج التعاقب المحصولي الثلاثي

السيطرة على حريق منزل بطامية في الفيوم

وتحرر محضر بالواقعة،  وأحيل إلى النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة والاستماع إلى شهود العيان.

