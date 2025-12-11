الخميس 11 ديسمبر 2025
أخبار مصر

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

الطقس اليوم، فيتو
الطقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

فرق مياه دمياط تواصل جهودها للتعامل مع موجة الطقس السيئ

الطقس الآن، الأرصاد تحذر 7 محافظات من الأمطار والرياح

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

