حملة مكبرة من مباحث المرور وإدارة المواقف لضبط سيارات الأجرة المخالفة بالفيوم

شن قسم مباحث المرور بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على المواقف والمشرق العامة والفرعية، بالتعاون مع إدارة المواقف والنقل الجماعي، بهدف ضبط التزام السائقين بالتعريفة الرسمية للأجرة، ومنع أي تجاوزات بحق المواطنين.

استمرار الحملات على المواقف والمشرق العامة

وأكد أسامة الخولي مدير إدارة المواقف، أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط أي تجاوزات، وسيواجه المخالفون عقوبات رادعة، تصل إلى سحب خطوط السير وإيقاف التراخيص، لضمان عدم استغلال الركاب، واستهدفت الحملة مواقف الميكروباص الرئيسية والفرعية داخل مدينة الفيوم وعلى الطرق السريعة، وتم ضبط عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة للسائقين غير الملتزمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وأضاف مدير إدارة المواقف، ان الحملة ضمن خطة المحافظة في متابعة المواصلات العامة وضبط المواقف، بما يحقق العدالة ويمنع استغلال المواطنين، مع عودة الدراسة وارتفاع معدلات الإقبال على المواصلات.

