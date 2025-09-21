الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكبرة من مباحث المرور وإدارة المواقف لضبط سيارات الأجرة المخالفة بالفيوم

حملة علي المواقف،
حملة علي المواقف، فيتو

شن قسم مباحث المرور بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على المواقف والمشرق العامة والفرعية، بالتعاون مع  إدارة المواقف والنقل الجماعي، بهدف ضبط التزام السائقين بالتعريفة الرسمية للأجرة، ومنع أي تجاوزات بحق المواطنين.

 

 

استمرار الحملات على المواقف والمشرق العامة

وأكد أسامة الخولي مدير إدارة المواقف، أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط أي تجاوزات، وسيواجه المخالفون عقوبات رادعة، تصل إلى سحب خطوط السير وإيقاف التراخيص، لضمان عدم استغلال الركاب، واستهدفت الحملة مواقف الميكروباص الرئيسية والفرعية داخل مدينة الفيوم وعلى الطرق السريعة، وتم ضبط عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة للسائقين غير الملتزمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

 

 

 

محافظ الفيوم يتفقد انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد (صور)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على الطريق السياحي بالفيوم

وأضاف مدير إدارة المواقف، ان الحملة ضمن خطة المحافظة في متابعة  المواصلات العامة وضبط المواقف، بما يحقق العدالة ويمنع استغلال المواطنين، مع عودة الدراسة وارتفاع معدلات الإقبال على المواصلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم استغلال المواطنين استمرار الحملات ادارة المواقف المواصلات العامة بمحافظة الفيوم قسم مباحث المرور

مواد متعلقة

استعدادا لتشغيله، محافظ الفيوم يتفقد موقف القاهرة الكبرى والمحافظات (صور)

محامي بدرية طلبة يفجر مفاجأة بشأن إحالتها للمحاكمة (فيديو)

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

مصدر بالمهن التمثيلية يكشف العقوبة المتوقعة لـ بدرية طلبة

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أشرف زكي يحيل بدرية طلبة للتحقيق بعد تجاوزاتها الأخيرة

وزير الأوقاف السابق عن عملاء الموساد بإيران: لا تسقط دولة إلا بخيانة أبنائها

بعد قرار محافظ الفيوم بتكثيف الحملات عليهم، سائقو الأجرة يعاقبون المواطنين

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

مدير تعليم الدقهلية يسأل تلميذا: نفسك تطلع إيه؟ والطالب: سواق ميكروباص (فيديو وصور)

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

رئيس مصلحة الضرائب: لا نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads