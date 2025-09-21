السيطرة على حريق منزل بطامية في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل مكون من طابقين في منطقة السوق بمركز ومدينة طامية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في أحد المنازل.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران، وإخمادها قبل امتدادها لبقية أجزاء العقار أو إلى المنازل المجاورة.

سبب الحريق

وبالفحص تبين أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، ما أدى إلى اشتعال النيران ببعض محتوياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.