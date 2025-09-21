الأحد 21 سبتمبر 2025
السيطرة على حريق منزل بطامية في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل مكون من طابقين في منطقة السوق بمركز ومدينة طامية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

 تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في أحد المنازل.

ضبط المتهمين بالتعدي على حارس عقار وزوجته في الطالبية

ضبط صاحب فيديو الاعتداء على المواطنين في الغربية

 وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران، وإخمادها قبل امتدادها لبقية أجزاء العقار أو إلى المنازل المجاورة.

 سبب الحريق

وبالفحص تبين أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، ما أدى إلى اشتعال النيران ببعض محتوياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

