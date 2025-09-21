الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب السرعة الزائدة، مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات سرفيس بالفيوم

مصرع ربة منزل دهسًا
مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات سرفيس بالفيوم

لقيت ربة منزل مصرعها في حادث دهس بسيارة سرفيس بمنطقة جنينة الحصري في حي الحواتم بمحافظة الفيوم.

 

 تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود جثة في موقع الحادث.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "المطاردة والملثم" بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "توك توك" بالغربية وتضبط المتهمين


وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتبين أن الضحية "أ. م" 35 سنة كانت تسير على الرصيف المخصص للمشاة، عندما صعدت سيارة السرفيس على الرصيف نتيجة السرعة الزائدة للسائق، ما أدى إلى دهسها وإصابتها بنزيف بالمخ وكسر في الحوض، وفشلت محاولات إنقاذها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

الإجراءات القانونية

تم ضبط السائق، وتحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث مروري مصرع ربة منزل الفيوم مديرية أمن الفيوم النيابة العامة مستشفي الفيوم العام

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

الدوري الفرنسي، موناكو يكتسح ميتز بخماسية في مباراة مثيرة

فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

أقوال رمضان صبحي الكاملة في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا منه (مستند)

الدوري الفرنسي، تعادل موناكو وميتز 1-1 في الشوط الأول

السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا

"النواب" يدعو رئيس الوزراء لبحث اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن الكريم من المصحف

هل كسوف الشمس وخسوف القمر غضب من الله؟ عالمة أزهرية تجيب (فيديو)

هل يجوز الزواج من زوجة الأخ بعد الطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads