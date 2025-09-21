بسبب السرعة الزائدة، مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات سرفيس بالفيوم

لقيت ربة منزل مصرعها في حادث دهس بسيارة سرفيس بمنطقة جنينة الحصري في حي الحواتم بمحافظة الفيوم.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود جثة في موقع الحادث.



وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتبين أن الضحية "أ. م" 35 سنة كانت تسير على الرصيف المخصص للمشاة، عندما صعدت سيارة السرفيس على الرصيف نتيجة السرعة الزائدة للسائق، ما أدى إلى دهسها وإصابتها بنزيف بالمخ وكسر في الحوض، وفشلت محاولات إنقاذها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

الإجراءات القانونية

تم ضبط السائق، وتحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.