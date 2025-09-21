زراعة الفيوم تنظم يوما تدريبيا علي برنامج التعاقب المحصولي الثلاثي

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم يوما تدريبيا عن التعاقب المحصولي، كأحد محاور التكثيف المحصولي.

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم: إنه تم شرح البرنامج الثلاثي الذي يعتمد على زراعة الذرة الشامية قصيرة العمر غزيرة الإنتاج، يعقبها زراعة البرسيم الفحل، ثم زراعة القمح.

فوائد التعاقب المحصولي

ويعتبر محصول البرسيم عنصرًا أساسيًا في في برنامج التعاقب المحصولي، لأن إنتاجية الفدان في هذه الحالة تتراوح ما بين 15 إلي 20 طن علف أخضر، ومن 3 إلي 4 أطنان علف جاف، كما أن التعاقب المحصولي يعود على الأرض الزراعية بفوائد عديدة، أبرزها زيادة خصوبة التربة، تقليل استخدام المبيدات، كسر دورة حياة الآفات، زيادة دخل المزارع.

يذكر أن مديرية الزراعة بالفيوم، شنت حملة مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بقرى مراكز الفيوم وسنورس وطامية على مدار الأسبوع، للتأكد من مصادر المنتجات، وبيان ما إذا كانت مسجلة بوزارة الزراعة من عدمه، ومتابعة مدى توافر المبيدات المصرح بها في الجمعيات الزراعية بالقرى.

