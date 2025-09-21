الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

حبس سائق سرفيس تسبب في وفاة طالبة 4 سنوات بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها التي عقدت اليوم الأحد، بمعاقبة سائق سيارة سيرفيس داخل مدينة الفيوم، بالحبس 4 سنوات، منهم 3 سنوات للقتل الخطأ، وسنة لتعاطي المواد المخدرة أثناء قيادة سيارة أجرة وتعريض حياة الركاب للخطر.

حكاية سائق سيرفيس متهور 

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، بمصرع دعاء جمال محمود (22 عامًا)، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية، سقطت من سيارة سيرفيس اثناء توجهها الي الجامعة، وعلى الفور انتقلت قوة من مقسم شرطة أول الفيوم، وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ. 

وتبين  أن الطالبة كانت تستقل سيارة سرفيس ذات مقاعد غير مطابقة للمواصفات، مع فتح مستمر لباب الركاب أثناء سير السيارة،  وأثناء محاولة السائق تفادي سيارة ملاصقة، سقطت الطالبة وزميلاتها أسفل السيارة، ما أدى إلى إصابتها في الرأس وفر السائق هاربًا،  ولفظت الطالبة أنفاسها في الحال، وأصيب زميلتها بإصابات متفرقة، وتمكنت قوة من قسم شرطة أول الفيوم يقودها الرائد أحمد السوهاجي، رئيس وحدة المباحث، من ضبط السائق المتسبب في الواقعة.

 

مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة على مواقف سيارات الأجرة

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على الطريق السياحي بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة المختصة، التي ثبت في يقيمها تهوى السائق، وأثبت تحليل معامل وزارة الصحة تعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة، فتم إحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق بعد تداول القضية في عدة جلسات.

