8 علاجات طبيعية تخلصك من البلغم في البيت

علاج البلغم في الحلق، يُعَد البلغم من المشكلات الصحية المزعجة التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وهو عبارة عن مادة لزجة تتكون من المخاط وخلايا ميتة وميكروبات، يفرزها الجسم كوسيلة دفاعية للتخلص من الجراثيم أو الملوثات.





ورغم أنّ وجود البلغم طبيعي في بعض الحالات، إلا أنّ زيادته في الحلق أو الصدر يسبب ضيقًا في التنفس، وصعوبة في البلع، وإحساسًا مزعجًا بالانزعاج المستمر.



وللتغلب على هذه المشكلة، يلجأ كثير من الناس إلى الأدوية، بينما يفضّل آخرون البحث عن طرق طبيعية آمنة وفعّالة.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن البلغم في الحلق مشكلة مزعجة لكنها غالبًا لا تدل على مرض خطير، ويمكن السيطرة عليها بوسائل طبيعية فعّالة.



علاجات منزلية تخلصك من البلغم في الحلق

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أن أبرز المواد الطبيعية التي تساعد على علاج البلغم في الحلق، مع شرح فوائدها وطرق استخدامها.

علاج البلغم بالمشروبات

1. العسل

العسل من أقدم العلاجات الطبيعية وأكثرها فعالية في تهدئة الحلق والتقليل من تراكم البلغم. يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، كما أنه يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية وتهدئة الالتهابات.

طريقة الاستخدام:

تناول ملعقة صغيرة من العسل على الريق صباحًا يخفف من تهيج الحلق ويذيب البلغم.

يمكن خلط العسل مع كوب ماء دافئ أو مع عصير الليمون لتعزيز فعاليته.

ينصح بعدم تسخين العسل على درجة حرارة عالية حتى لا يفقد خصائصه العلاجية.

2. الزنجبيل

يُعد الزنجبيل من المواد الطبيعية القوية التي تساعد على طرد البلغم بفضل احتوائه على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهاب. كما أن طعمه اللاذع يحفّز الدورة الدموية ويزيد من سيولة المخاط، مما يسهل التخلص منه.

طريقة الاستخدام:

يمكن تحضير شاي الزنجبيل بغلي شرائح طازجة في ماء لمدة 10 دقائق ثم شربه دافئًا.

يُضاف القليل من العسل أو الليمون لزيادة التأثير المهدئ.

يُنصح بشربه مرتين يوميًا عند وجود البلغم.

3. الليمون

الليمون غني بفيتامين "C" المعروف بدوره في تقوية المناعة ومحاربة العدوى الفيروسية والبكتيرية. كما أن طبيعته الحمضية تساعد على إذابة البلغم وتقليل لزوجته، مما يسهّل خروجه من الحلق.

طريقة الاستخدام:

عصر نصف ليمونة في كوب ماء دافئ وتحليته بالعسل.

يمكن إضافة شرائح ليمون طازجة إلى الشاي الأخضر أو الزنجبيل للحصول على فائدة مضاعفة.

4. الثوم

الثوم من أقوى المضادات الطبيعية للبكتيريا والفيروسات، ويساعد على تعزيز الجهاز المناعي ومحاربة التهابات الجهاز التنفسي. كما يعمل على تقليل تكوّن البلغم في الشعب الهوائية.

طريقة الاستخدام:

تناول فص ثوم نيء على الريق أو إضافته إلى الطعام.

يمكن غلي عدة فصوص في كوب ماء وشربه دافئًا.

خلط الثوم المهروس مع العسل يعد وصفة فعّالة للتخفيف من تراكم البلغم.

5. البخار والاستنشاق

استنشاق البخار طريقة طبيعية لتخفيف لزوجة البلغم وفتح الممرات الهوائية. يساعد البخار على ترطيب الحلق وتسهيل خروج المخاط المتراكم.

طريقة الاستخدام:

غلي ماء في وعاء عميق، ثم استنشاق البخار مع تغطية الرأس بمنشفة لعدة دقائق.

يمكن إضافة قطرات من زيت النعناع أو زيت الأوكاليبتوس (الكافور) لتعزيز الفائدة.

تكرار هذه العملية مرتين يوميًا يساعد على تنظيف الحلق والأنف من البلغم.

6. الكركم

الكركم يحتوي على مادة "الكركمين" المضادة للالتهابات، والتي تساعد على تهدئة التهيج في الجهاز التنفسي والتقليل من إفراز المخاط.

طريقة الاستخدام:

إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب حليب دافئ وشربه قبل النوم.

يمكن خلط الكركم مع العسل للحصول على خليط قوي في إذابة البلغم.

7. مشروبات الأعشاب الدافئة

هناك العديد من الأعشاب التي تساعد على التخلص من البلغم وتهدئة الجهاز التنفسي:

النعناع: يحتوي على مادة المنثول التي تعمل على فتح الممرات الهوائية وتخفيف الاحتقان.

اليانسون: يساعد على تهدئة الحلق وطرد البلغم بفضل خصائصه المهدئة.

الزعتر: غني بمركبات مضادة للبكتيريا والالتهابات، ويستخدم تقليديًا لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي.

8. الماء الدافئ والغرغرة بالملح

شرب الماء الدافئ بانتظام يساعد على إذابة المخاط وترطيب الجسم، مما يسهّل التخلص من البلغم. كما أن الغرغرة بماء دافئ مع قليل من الملح تعد وسيلة فعالة لقتل الجراثيم وتهدئة التهابات الحلق.

طريقة الاستخدام:

إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ والغرغرة به عدة مرات يوميًا.

مشروبات لعلاج البلغم

نصائح هامة لتقليل تراكم البلغم

إلى جانب استخدام المواد الطبيعية، هناك بعض الإرشادات التي تساعد في الوقاية من تراكم البلغم أو الحد منه:

شرب كميات كافية من الماء: الترطيب المستمر يمنع جفاف الحلق ويجعل المخاط أقل لزوجة.

تجنب التدخين: فهو يزيد من تهيج الشعب الهوائية ويضاعف إفراز البلغم.

الابتعاد عن الأطعمة الدهنية الثقيلة: لأنها قد تزيد من إنتاج المخاط.

الراحة الكافية والنوم المنتظم: لدعم جهاز المناعة.

استخدام المرطب الهوائي في الغرف الجافة: لمنع جفاف الأغشية المخاطية.

وأخيرًا لفتت الدكتورة هدى، إلى أن هذه العلاجات تساعد على إذابة المخاط وتهدئة الحلق وتعزيز مناعة الجسم. ومع ذلك، إذا استمر البلغم لفترة طويلة أو صاحبه دم أو صعوبة في التنفس، فمن الضروري مراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية أكثر خطورة.

