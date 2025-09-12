علاجات طبيعية لتخفيف آلام التهاب الحلق، ومتى يجب اللجوء للطبيب؟

يُعد التهاب الحلق من المشكلات الصحية الشائعة التي تسبب شعورًا بالألم والحكة والتهيج، وقد يتفاقم الألم عند البلع، ما يجعل تناول الطعام والشراب أمرًا صعبًا. وفي حين أن معظم الحالات لا تتطلب زيارة الطبيب، إلا أن الألم قد يكون مزعجًا ويؤثر على جودة النوم.

ويُمكن للعلاجات المنزلية أن تُسهم في تهدئة الأعراض وتخفيف الانزعاج، خاصةً في الحالات الخفيفة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أبرز العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق

1. العسل

يُعد العسل من العلاجات التقليدية الفعّالة، سواء أُضيف إلى الشاي الدافئ أو تم تناوله بمفرده. وقد أظهرت الدراسات البحثية أن العسل لا يقل فعالية عن مُثبطات السعال في تهدئة السعال لدى الأطفال. كما خلصت دراسات أخرى إلى أن العسل كان أكثر فعالية في تخفيف أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي من المضادات الحيوية وبعض مضادات الهيستامين.

ولكن يجب تذكر يُمنع إعطاء العسل للأطفال دون سن العام، لتجنب خطر الإصابة بـالتسمم الغذائي.

2. الغرغرة بالماء والملح

تُساعد الغرغرة بالماء الدافئ والملح على تهدئة التهاب الحلق، وتفكيك الإفرازات، وتقليل البكتيريا. يُمكن إعداد المحلول بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب كامل من الماء الدافئ، ويُنصح بالغرغرة مرة واحدة على الأقل كل ساعة.

3. الغرغرة بصودا الخبز

بالإضافة إلى الملح، يمكن استخدام مزيج من صودا الخبز والملح والماء الدافئ للغرغرة. هذا المزيج يُسهم في تقليل البكتيريا ويمنع نمو الفطريات. ويتم الغرغرة بهذا المحلول ثلاث أو أربع مرات يوميًا.

4. شاي البابونج

يُعرف شاي البابونج بخصائصه المهدئة، كما يحتوي على مواد مضادة للالتهابات والأكسدة. وقد أشارت أحدي الدراسات إلى أن مسحوق البابونج يُساعد في تخفيف الالتهابات في العينين والأنف والحلق. كما يُعتقد أنه يُحفز الجهاز المناعي لمكافحة العدوى المسببة لالتهاب الحلق.

5. النعناع

بالإضافة إلى قدرته على إنعاش النفس، يحتوي النعناع على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا والفيروسات. كما يحتوي على مادة "المنثول" التي تُساعد على تسييل المخاط وتهدئة آلام الحلق والسعال. يُمكن إعداد شاي النعناع بغلي أوراق النعناع المجففة في الماء. كما يمكن استخدام رذاذ زيت النعناع المُخفف للتخفيف من آلام الحلق.

6. الحلبة

تُستخدم الحلبة، سواء بذورها أو زيتها أو شايها، كعلاج تقليدي لالتهاب الحلق. وتُظهر الدراسات أن الحلبة تُساعد على تخفيف الألم، ومكافحة البكتيريا والفطريات، كما تُستخدم لتعزيز إدرار الحليب.

ويجب على النساء الحوامل والأطفال تجنب تناول جرعات كبيرة من الحلبة. كما يمكن أن تتفاعل مع بعض أدوية القلب.

7. جذر الخطمي

ويحتوي جذر الخطمي على مادة "الصمغ" (mucilage) التي تُغلف الحلق وتُهدئ التهابه. ويُمكن استخدامه في صورة شاي أو كبسولات.

8. جذر عرق السوس

أظهرت أحدي الدراسات أن شاي جذر عرق السوس كان أكثر العلاجات فعالية في منع نمو البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق العقدي. كما قد يُسهم في تقليل آلام الحلق بعد العمليات الجراحية عند استخدامه للغرغرة أو في صورة مستحلبات.

9. الثوم

يحتوي الثوم على مركب "الأليسين" المعروف بخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا. وقد أظهرت الأبحاث أن تناول مكملات الثوم يُساعد في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي وعلاجها.

10. الفلفل الحار

يحتوي فلفل الكايني على مادة "الكبسايسين" التي تُعرف بقدرتها على حجب مستقبلات الألم. يُمكن مزج كمية صغيرة من الفلفل الحار مع الماء الدافئ والعسل، ولكن يُنصح بتجنبه في حال وجود تقرحات بالفم.

11. المرق أو الحساء

يُعتبر حساء الدجاج من العلاجات القديمة والفعّالة. وقد أظهرت الدراسات أن حساء الدجاج يُقلل من هجرة الخلايا المناعية المسببة للالتهاب، ما يُساعد على تهدئة التهاب الحلق.

12. البخار أو الرطوبة

يُمكن أن يُزيد الهواء الجاف من تهيج الحلق. لذا، يُساعد استنشاق البخار أو استخدام جهاز ترطيب الجو (humidifier) على تهدئة الحلق.

13. الراحة

الراحة الجسدية والنوم الكافي يُسهمان بشكل كبير في تعافي الجسم ومكافحة العدوى. وتُشير "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" إلى أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالعدوى وتُسبب زيادة في البروتينات الالتهابية.

علاجات التهاب الحلق للأطفال والرضع

الترطيب: يُنصح بترطيب هواء الغرفة باستخدام جهاز ترطيب.

السوائل: يجب تشجيع الأطفال على شرب الماء بانتظام، مع تجنب العصائر الحمضية.

مستحلبات الحلق: يجب تجنب إعطاء المستحلبات الصلبة للأطفال دون سن الخامسة، لتفادي خطر الاختناق.

ما يجب تجنبه

يُمكن لبعض العوامل أن تُزيد من تهيج التهاب الحلق، ويُنصح بتجنبها قدر الإمكان:

الهواء الجاف.

التدخين والتدخين السلبي.

الأطعمة والمشروبات الحمضية (مثل الحمضيات والمشروبات الغازية).

الأطعمة الجافة أو الخشنة (مثل رقائق البطاطس).

الكحول.

الأطعمة الغنية بالتوابل.

