الجمعة 27 سبتمبر 2024
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مسببات حساسية الخريف وطرق علاجها

حساسية الخريف، فيتو
حساسية الخريف، فيتو

تختلف مسببات الحساسية في الخريف، ولكنها تسبب نفس الأعراض التي تسببها في الربيع والصيف.

ما الذي يسبب حساسية الخريف؟

يعتبر نبات الرجيد أكبر مسبب للحساسية في الخريف، وعلى الرغم من أنه يبدأ عادةً في إطلاق حبوب اللقاح في الليالي الباردة والأيام الدافئة في أغسطس، إلا أنه قد يستمر حتى سبتمبر وأكتوبر، ويعاني حوالي 75٪ من الأشخاص الذين يعانون من حساسية نباتات الربيع من ردود فعل تجاه نبات الرجيد أيضًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

حتى لو لم ينمو حيث يعيش الشخص، يمكن أن تنتقل حبوب لقاح نبات الرجيد لمئات الأميال مع الرياح، وبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية نبات الرجيد، يمكن أن تسبب بعض الفواكه والخضروات، بما في ذلك الموز والبطيخ والكوسة، أعراضًا أيضًا.

العفن هو مسبب آخر للحساسية في الخريف، قد يعتقد البعض أن العفن محصور على تلك التي تنمو فى المناطق الرطبة في المنزل، ولكن جراثيم العفن تحب أيضًا الأماكن الرطبة في الخارج، وتعد الأرض الرطبة بيئة خصبة مثالية لتكاثر العفن.

وبالإضافة لذلك عث الغبار، فرغم شيوعه خلال أشهر الصيف الرطبة، إلا أنه قد ينتشر في الهواء في المرة الأولى التي يشغل فيها الشخص نظام التدفئة في الخريف، وقد يتسبب في العطس والصفير وسيلان الأنف.

أعراض حساسية الخريف

طرق علاج حساسية الخريف

توجد العديد من الأدوية التي يمكن استخدامها لعلاج حساسية الخريف، منها:

  • بخاخات الأنف الستيرويدية، التي يمكن أن تقلل من الالتهاب في الأنف.
  • تساعد مضادات الهيستامين في إيقاف العطس والاستنشاق والحكة.
  • تساعد مزيلات الاحتقان في تخفيف الاحتقان وتجفيف المخاط في الأنف.
  • يمكن أن يساعد العلاج المناعي في شكل حقن الحساسية أو أقراص أو قطرات فموية أيضًا على الشعور بتحسن.

نصائح لإدارة أعراض حساسية الخريف

البقاء في الداخل مع إغلاق الأبواب والنوافذ عندما تكون حبوب اللقاح في ذروتها (عادة في أواخر الصباح أو منتصف النهار). 

قبل تشغيل التدفئة لأول مرة، نظف فتحات التهوية وقم بتغيير الفلتر، ويمكن أن تتراكم قطع العفن والمواد المسببة للحساسية الأخرى في الفتحات خلال فصل الصيف وتملأ الهواء بمجرد تشغيل المكيف.

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