الدوري الفرنسي، تعادل موناكو وميتز 1-1 في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، انتهى الشوط الأول من مباراة موناكو أمام ضيفه ميتز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان، على ملعب لويس الثاني، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم ميتز بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق حبيب ديالو، ثم أدرك موناكو التعادل في الدقيقة 13 عن طريق بيريز.

وأعلن أدى هونر المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة نظيره ميتز.

تشكيل موناكو أمام ميتز في الدوري الفرنسي

يدخل فريق موناكو مباراته أمام ميتز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كون

الدفاع: كيرير - تيزيه - داير - واتارا

الوسط: أكليوش - بامبا - كامارا - مينامينو

الهجوم: بيريث - برونر

تشكيل ميتز أمام موناكو

فيما يدخل ميتز مباراته أمام موناكو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيشر

الدفاع: كولو - كولن - جامين - يجبي - بالو

الوسط: يدمينوت - ستامبولي - هين

الهجوم: سابالي - ديالو

