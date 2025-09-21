مارسيليا ضد سان جيرمان، مصير غامض لـ كلاسيكو الدوري الفرنسي لسبب خارج عن الإرادة

كشفت تقارير صحفية أن مباراة كلاسيكو الدوري الفرنسي بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، في ختام الجولة الخامسة، المقرر لها اليوم تواجه مصيرا غامضا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مباراة الكلاسيكو التي ستقام اليوم الأحد، على ملعب "فيلودروم"، قد يتم تأجيلها بسبب احتمالية هبوب عواصف في مارسيليا.

وأضافت الصحيفة: "احتمال التأجيل قيد الدراسة لدى مسئولي رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم (ليج وان)".

وأوضحت: "خبراء الأرصاد الجوية الفرنسية، يتوقعون تدهور حالة الطقس في وقت مبكر من المساء مع هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية".

وحقق بي إس جي العلامة الكاملة في أول 4 جولات من الدوري الفرنسي 2025-2026، برصيد 12 نقطة، بينما جمع مارسيليا 6 نقاط من فوزين وخسارتين.



وتخلو قائمة المتوجين بدوري أبطال أوروبا من أي اسم فرنسي سوى مارسيليا بطل نسخة 1993، وباريس سان جيرمان حامل اللقب 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.