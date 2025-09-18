الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

كلوب بروج يكتسح موناكو برباعية في دوري أبطال أوروبا

موناكو
موناكو

حقق فريق كلوب بروج فوزا كبيرا على نظيره موناكو بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رباعية كل من: نيكولو تريزولدي ورافائيل أونيديكا وهانز فاناكن ومامادو دياخون في الدقائق 32 و39 و42 و75. 

وجاء هدف موناكو الوحيد عن طريق انسو فاتي 1+90.

تشكيل موناكو ضد كلوب بروج

أرقام ليفربول التاريخية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) بعدما خطف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بالجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن 29% من الأهداف المسجلة من فرق البريميرليج بمختلف البطولات بعد الدقيقة 90 جاءت عن طريق ليفربول بواقع 4 من أصل 14 هدفًا.

وأضافت: "لأول مرة على الإطلاق، تحقق 3 فرق إنجليزية الفوز على 3 فرق إسبانية بجولة واحدة في دور المجموعات" حيث تفوق آرسنال على أتلتيك بيلباو وتوتنهام هوتسبير على فياريال.

ومنذ ظهور فان دايك مع ليفربول في يناير 2018، لا يوجد مدافع آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، سجل أهدافا بالرأس أكثر منه، بواقع 25 هدفا للهولندي.

