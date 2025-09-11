الجمعة 12 سبتمبر 2025
موناكو الفرنسي يكشف موعد الظهور الأول لـ بول بوجبا

بوجبا، فيتو
بوجبا، فيتو

كشف النمساوي أدولف هوتر، مدرب نادي موناكو الفرنسي، موعدًا تقريبيًا لأول ظهور رسمي للنجم بول بوجبا بعد أكثر من عامين على ابتعاده عن الملاعب، بسبب عقوبة الإيقاف بعد ثبوت انتهاكه قواعد مكافحة تعاطي المنشطات.

تفاصيل أزمة بوجبا وإيقافه

وفي مارس 2024 قضت المحكمة الرياضية في إيطاليا بعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات ضد بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة عندما كان يلعب لنادي يوفنتوس.

وتمت معاينة تعاطي بول بوجبا (32 عامًا) للمنشطات خلال مباراة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي في أغسطس 2023، وتم إيقافه عن اللعب منذ ذلك الوقت قبل صدور حكم بحقه في مارس 2024.

وبعد تقليص عقوبته من 4 سنوات إلى عام ونصف العام من قبل المحكمة الرياضية الدولية، تعاقد بوغبا مع موناكو الفرنسي في ميركاتو صيف 2025، لكنه لم يظهر حتى الآن في تشكيلة الفريق.

وبينما يواصل الدولي الفرنسي تدريباته البدنية، قدم مدرب موناكو، أدولف هوتر، آخر المستجدات بشأن جاهزيته، قائلا إن عودته قد تكون بعد أسابيع قليلة.

موعد ظهور بوجبا الأول مع موناكو

ويغيب بوجبا عن الملاعب منذ 3 سبتمبر 2023، لكن عودته للمشاركة في مباريات فريقه موناكو ستكون بداية من مواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي يوم 18 أكتوبر 2025.

وصرح المدرب النمساوي للصحافة الفرنسية، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالنجم بول بوجبا، أعتقد أننا سنحظى بفرصة مشاهدته بعد فترة التوقف الدولي القادمة التي ستكون بين 6 و11 أكتوبر المقبل.

وتابع: "إنه أيضًا يسير على الطريق الصحيح، أنا معجب جدًا بالعمل الرائع الذي يبذله يوميًا للعودة إلى الملاعب، بوغبا لاعب محترف ونموذج رائع، لذا آمل أن نراه خلال فترة ما بعد التوقف الدولي لشهر أكتوبر". 
 

