رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة موناكو ضد ميتز في الدوري الفرنسي

موناكو الفرنسي، فيتو
موناكو الفرنسي، فيتو

الدوري الفرنسي، أعلن أدى هونر المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة نظيره ميتز، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين بعد قليل على ملعب لويس الثاني، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم 

تشكيل موناكو أمام ميتز في الدوري الفرنسي

يدخل فريق موناكو مباراته أمام ميتز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كون 

الدفاع: كيرير - تيزيه - داير - واتارا 

الوسط: أكليوش - بامبا - كامارا - مينامينو 

الهجوم: بيريث - برونر 

 

تشكيل ميتز أمام موناكو 

فيما يدخل ميتز مباراته أمام موناكو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيشر 

الدفاع: كولو - كولن - جامين - يجبي - بالو

الوسط: يدمينوت - ستامبولي - هين

الهجوم: سابالي - ديالو 

 

الدوري الفرنسي موناكو الفرنسي ميتز ملعب لويس الثاني تشكيل موناكو أمام ميتز أدى هونر تشكيل ميتز أمام موناكو

