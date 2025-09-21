أوقاف الإسماعيلية تطلق حملة "صحح مفاهيمك" لتعزيز الوعي الديني والمجتمعي (صور)

أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الأحد، الحملة الوطنية الشاملة"صحح مفاهيمك"، بمعسكر القرش بالطريق الدائري، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة بمختلف أنحاء الجمهورية.

رعاة حملة صحح مفاهيمك

وتقام الحملة تحت رعاية كل من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ، وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

جانب من تدشين الحملة في الإسماعيلية، فيتو

جانب من تدشين الحملة في الإسماعيلية، فيتو

أبرز الحضور خلال انطلاق فعاليات الحملة

وشهد انطلاق فعاليات الحملة كل من اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممثلي مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة، اتحاد بشبابها بالإسماعيلية.

بالإضافة إلى حضور علماء وأئمة مديرية أوقاف الإسماعيلية الذين جسدوا بمشاركتهم الدور التوعوي والفكري في نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.

جانب من تدشين الحملة في الإسماعيلية، فيتو

جانب من تدشين الحملة في الإسماعيلية، فيتو

الهدف من حملة صحح مفاهيمك

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الديني والمجتمعي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يحقق السلم الاجتماعي ويحمي المجتمع من التطرف.



جانب من تدشين الحملة في الإسماعيلية، فيتو

ومن جانبه قال السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وتهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح شريعتنا الإسلامية السمحة، كما ترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والدروس وخطب الجمعة، إضافة إلى الحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية.

جانب من تدشين الحملة بالإسماعيلية، فيتو

جانب من تدشين الحملة بالإسماعيلية، فيتو

جانب من تدشين الحملة بالإسماعيلية، فيتو

وتستهدف هذه المبادرة جميع فئات المجتمع وبخاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

مختتما، في هذا الإطار يسعدنا أن نعلن إنطلاق فعاليات المبادرة من محافظة الإسماعيلية تزامنًا مع انطلاقها بالعاصمة الإدارية ومحافظات مصر، بالتعاون مع مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة، وبمشاركة اتحاد بشبابها الإسماعيلية وهو ما يؤكد على تضافر جميع الجهود لنشر رسالة التنوير والوعي.

المستهدف من حملة صحح مفاهيمك

أوضح الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة ومعالجة السلوكيات السلبية التي تؤثر على القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع، ومواجهة التطرف الديني واللاديني، واستعادة بناء الشخصية الوطنية، وصناعة الحضارة وتشجيع الابتكار في العلوم والتعامل مع قضايا العصر، وذلك من خلال خطة توعية وطنية شاملة تمتد لعامٍ كامل، تتناول عدة قضايا اجتماعية ودينية وسلوكية، وتعتمد على خطاب علمي هادئ ولغة بصرية وإعلامية حديثة.



وأضاف، أن حملة "صحح مفاهيمك" تأتي في إطار حرص الدولة علي تحقيق كافة المحاور التنموية والأهداف التي دعت إليها نصوص الشريعة، بما يحقق النفع العام لأبناء الوطن، ويُحقق السلم والأمن المجتمعي بين أبناء الوطن، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال فهم صحيح لتعاليم الدين ونصوص الشريعة، حيث نبذ العنف والتطرف والتشدد والإرهاب وغرس روح القيم من خلال الفهم الصحيح لتعاليم الدين بسماحته واعتداله ودعوته إلى المحبة والمودة والتراحم والتآخي بين أفراد المجتمع، الذين يجمعهم رباط الإنسانية بغض النظر عن الجنس واللون والدين.

وأكد، أن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، تهتم بالنشء والشباب والرجال والنساء "أطفالًا وشبابًا وشيوخًا" وذلك بتصحيح المفاهيم الخاطئة ومحاربة الفكر المتطرف ونبذ العنف، من خلال الندوات الدينية واللقاءات التوعوية، والقوافل الدعوية، التي تُطلقها الوزارة، بجميع المؤسسات مثل "الشباب والرياضة، والصحة، وقصور الثقافة، والتربية والتعليم، وغيرها، من خلال المساجد، والمراكز الثقافية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومجالس الإقراء، والإفتاء، ومجالس الذكر، لبناء إنسان جديد يُعمر ولا يُخرب، يبني ولا يهدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.