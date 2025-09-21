الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الشباب يفتتح نادى الكشافة البحرية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، فيتو

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية ونائبا عن اللواء كرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، نادى الكشافة البحرية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير. 

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التل الكبير (صور)

مدارس الإسماعيلية تستقبل طلابها بالبالونات والعرائس (صور)

أعمال تطوير الواجهة البحرية 

وشملت أعمال التطوير على: تطوير الواجهة البحرية "الميناء البحري"، بالإضافة إلى تطوير المبنى الإداري والنزل الكشفي، وقاعة المحاضرات والمكتبة، كما تفقد الوزير غرفة الحماية المدنية. 

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

أهمية تطوير المبنى 

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا التطوير يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية الشاملة والاستراتيجية التي تضع “بناء الإنسان المصري” على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في الطاقات الشبابية.

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

وأضاف صبحي أن الوزارة لا تهدف لبناء الحجر فقط، بل تسعى لبناء البشر وتوفير بيئة حاضنة لإبداعات الشباب وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن الحركة الكشفية تمثل مدرسة متكاملة لبناء الشخصية وغرس قيم الولاء والانتماء والقدرة على مواجهة التحديات.

جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

ووجه الوزير رسالة لشباب الكشافة بالإسماعيلية، حثهم فيها على استغلال كافة إمكانيات النادي ليكونوا نموذجًا مشرفًا للشاب المصري الفاعل في مجتمعه والمشارك في مسيرة التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الشباب الكشافة البحرية الكشافة افتتاح مقر الكشافة البحيرية بالإسماعيلية الاسماعيلية الدكتور اشرف صبحي

مواد متعلقة

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى التل الكبير (صور)

إصابة شخصين في حادث تصادم بالإسماعيلية

مدارس الإسماعيلية تستقبل طلابها بالبالونات والعرائس (صور)

طلاب المدارس في كل مكان، زحام بشوارع الإسماعيلية في أول أيام الدراسة (صور)

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، مايوركا يتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، تعادل موناكو وميتز 1-1 في الشوط الأول

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من يصوم ويصلي ويزكي ويفعل المعاصي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أفضل الأعمال في شهر ربيع الآخر

آيات وأحاديث نبوية وأدعية لتحصين الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads