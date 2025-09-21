وزير الشباب يفتتح نادى الكشافة البحرية بالإسماعيلية (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية ونائبا عن اللواء كرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، نادى الكشافة البحرية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير.

أعمال تطوير الواجهة البحرية

وشملت أعمال التطوير على: تطوير الواجهة البحرية "الميناء البحري"، بالإضافة إلى تطوير المبنى الإداري والنزل الكشفي، وقاعة المحاضرات والمكتبة، كما تفقد الوزير غرفة الحماية المدنية.

جانب من الافتتاح، فيتو

أهمية تطوير المبنى

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا التطوير يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية الشاملة والاستراتيجية التي تضع “بناء الإنسان المصري” على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في الطاقات الشبابية.

وأضاف صبحي أن الوزارة لا تهدف لبناء الحجر فقط، بل تسعى لبناء البشر وتوفير بيئة حاضنة لإبداعات الشباب وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن الحركة الكشفية تمثل مدرسة متكاملة لبناء الشخصية وغرس قيم الولاء والانتماء والقدرة على مواجهة التحديات.

ووجه الوزير رسالة لشباب الكشافة بالإسماعيلية، حثهم فيها على استغلال كافة إمكانيات النادي ليكونوا نموذجًا مشرفًا للشاب المصري الفاعل في مجتمعه والمشارك في مسيرة التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

