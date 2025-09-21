إصابة شخصين في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب شخصان جراء تعرضهما لحادث تصادم وقع، اليوم الأحد، بطريق الإسماعيلية الصحراوي، قبل مفارق سرابيوم اتجاه القاهرة.

إخطار بوقوع حادث

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين السيارة ( ط ن س 3484 ) بسيارة نقل مجهولة، بطريق الإسماعيلية الصحراوي، قبل مفارق سرابيوم اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة شخصين.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى، وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من: محمود مصطفى عبد الخالق 47 عاما مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس 10 سم وجرح خلف الأذن اليسرى 5 سم، وسيد ناصر عبيد 54 عاما مصاب باشتباه كسر بالذراع الأتيمن واشتباه كسر بالترقوة اليسرى وكدمة شديدة أعلى الرأس وسحجات وكدمات.

