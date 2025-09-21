الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخص يلوح بسلاح أبيض في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص عاري الجسد من الأعلى، ممسكًا بسلاح أبيض ويلوح به بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية مع أشقائه، موضحًا أنه استخدم السلاح الأبيض للتلويح فقط دون التعدي على أحد، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

