الداخلية تضبط شخصًا بمدينة نصر بتهمة النصب على المواطنين عبر خدمات تأمينية وهمية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخص بالقاهرة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عبر خدمات تأمينية وهمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة – بإنشاء وإدارة شركة غير مرخصة للخدمات التأمينية والرعاية الطبية.

واستغل المتهم مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطه الإجرامي، مستهدفًا المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات التأمين والرعاية الصحية، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم عبر إيهامهم بتوفير برامج صحية وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته: عقود اتفاق لتوفير برامج صحية منسوبة للشركة، مطبوعات دعائية، وهاتف محمول يحتوي على دلائل فنية تثبت نشاطه غير المشروع.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب واقعة النصب والاحتيال على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

