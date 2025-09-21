خسارة 3.87 مليار دولار لديزني وتزايد أعداد المقاطعين لـ ABC بسبب جيمي كيميل

كشفت تقارير صحفية، أن شركة ديزني، خسرت ما يقرب من 3.87 مليار دولار أمريكي، بين عشية وضحاها بسبب إيقاف برنامج الإعلامي الساخر جيمي كيميل.

ديزني تخسر ملايين الدولارات بسبب جيمي كيميل

تواجه شركة ديزني، التي لطالما اعتُبرت من شركات الترفيه الرائدة عالميًا، انتقادات عامة متزايدة وتقارير عن خسائر مالية فادحة بعد إيقاف برنامج جيمي كيميل عن البث.

ووفقًا لموقع "Culture Base"، انخفضت القيمة السوقية للشركة بمقدار 3.87 مليار دولار أمريكي بين عشية وضحاها، وبينما لم تؤكد ديزني هذه الأرقام رسميًا، فقد لاحظت العديد من وسائل الإعلام انخفاضًا في أسعار أسهمها.

وينبع هذا الجدل من قرار قناة ABC بإيقاف برنامج "جيمي كيميل لايف"، عقب تصريحات كيميل حول اغتيال المعلق المحافظ تشارلي كيرك.

مقاطعة ديزني وABC

كما تزايدت أعداد المقاطعين لـ ديزني وقناة ABC بسرعة، وهناك ضغط كبير على الشركتين حاليًا لإعادة جيمي كيميل والاعتذار للمشاهدين، فيما لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص يلغون اشتراكاتهم بنشاط.

وقد أثار قرار وقف جيمي كيميل جدلًا حادًا على الإنترنت، حيث تصدر هشتاج، #BoycottDisney قائمة الأكثر رواجًا على موقع التواصل X.

ويرى العديد من مستخدمي مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذا الإيقاف يعكس هجومًا على حرية التعبير والكوميديا، ليعلن مئات المشتركين إلغاء اشتراكاتهم في شبكات Disney+ وHulu وABC، بينما تعهد آخرون بمقاطعة الإصدارات القادمة، بما في ذلك أفلام Zootopia 2 وAvatar 3.

وحظي كيميل بدعم علني من شخصيات بارزة، منهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ومقدمو البرامج الليلية ستيفن كولبير، وجيمي فالون، وجون ستيوارت.

ويشير منتقدو خطوة ديزني إلى أن الشركة تصرفت تحت ضغط سياسي، مشيرين إلى تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب السابقة ضد كيميل.

وقف برنامج جيمي كيميل على "إيه بي سي" الأمريكية بسبب تشارلي كيرك

أعلنت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، أنَّها أوقفت "إلى أجل غير مسمَّى" بثَّ برنامج جيمي كيميل بعدما أثار الفكاهي الشهير غضبًا عارمًا في صفوف المحافظين بسبب اتهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية لوكالة "فرانس برس"، إنَّ برنامج "جيمي كيميل لايف سيتمّ إيقافه إلى أجل غير مسمى".

ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأمريكي أنّ البرنامج سيتمّ استبداله أو إزالته من جدول العرض.

وكيرك الذي كان حليفًا وثيقًا للرئيس دونالد ترامب اغتيل برصاصة واحدة، خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقالت السلطات: إن تايلر روبنسون (22 عامًا) أطلق من سطح مبنى مجاور رصاصة واحدة أصابت كيرك في عنقه.

وأُلقي القبض على المشتبه به الإثنين ووُجّهت إليه رسميا تهمة القتل.

ومساء الإثنين، تحدّث كيميل في افتتاحية برنامجه المسائي الشهير عن عملية الاغتيال هذه.

وقال المذيع الشهير: "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدنّي، مع بذل جماعة ماجا محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأي شيء سوى أنه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".

وماجا هو الاسم المختصر لـ"فلنجعل أمريكا عظيمة مجدّدًا"، الحركة التي أطلقها ترامب في ولايته الأولى.

وأعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه سيلاحق في أعقاب مقتل كيرك "حركة إرهاب محلّي" يسارية مفترضة، في خطوة تثير مخاوف كثيرين من أن تستخدم مثل هكذا حملة لإسكات المعارضة السياسية.

