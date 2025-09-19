جيمي فالون ينسحب من مؤتمر نيويورك بعد وقف برنامج جيمي كيميل

قبل دقائق من ظهور جيمي فالون، مقدم البرامج المسائية على قناة NBC، في حلقة نقاش بمؤتمر نيويورك، أمس الخميس، أعلن المنظمون غيابه عن البرنامج.

تفاصيل انسحاب جيمي فالون عن مؤتمر نيويورك

وقالت إدرة مهرجان فاست كومباني للابتكار، في بيان: "للأسف، لم يعد جيمي فالون قادرًا على حضور جلسة اليوم".

وجاء تغيير الجدول صباح اليوم التالي لقرار قناة ABC، بإيقاف جيمي كيميل عن البث إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن يناقش فالون، والمديرة التنفيذية للتسويق بوزوما سانت جون، مسلسلهما الجديد "On Brand" على قناة NBC، والذي يركز على الإعلانات.

وصرح ممثل عن المهرجان في مقر المؤتمر في مانهاتن، لمراسل موقع Deadline بأنه لن يكون هناك أي تعليق على الوضع سوى البيان المقتضب الذي صدر في المؤتمر.

واستمرت الجلسة، بدون فالون، وافتتح المنسق جيف بير، وهو محرر أول في مجلة Fast Company، الجلسة قائلًا: "في ضوء الأحداث الجارية، لم يتمكن جيمي من الحضور هذا الصباح"، وقاطع سانت جون، وهو أيضًا أحد أعضاء فريق عمل برنامج "ربات البيوت الحقيقيات في بيفرلي هيلز"، الحضور بتشجيعه قائلًا: "لكنكم فزتم بي!".

إيقاف كيميل وانسحاب فالون

جاء تغيير الجدول صباح اليوم التالي، لصدمة إيقاف ABC لبرنامج جيمي كيميل عن البث إلى أجل غير مسمى، وهو رد الفعل الأكثر دراماتيكية حتى الآن على التعليقات العامة حول مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وسخرت إدارة ترامب وقطاع واسع من الجمهوريين، من إشارات كيميل إلى كيرك في مونولوجه، حيث هدد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار، ABC وديزني علنًا بالانتقام.

وكان كيميل قد مازح بأن الرئيس ترامب يحزن بنفس الطريقة التي ينعى بها طفل في الرابعة من عمره سمكة ذهبية".

ومع ظهور أدلة ونظريات حول الدوافع السياسية للقاتل المشتبه به تايلر روبنسون، سخر كيميل من أن مؤيدي حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" كانوا حريصين على إثبات أن قاتل كيرك "ليس واحدًا منهم".

وقف برنامج جيمي كيميل على "إيه بي سي" الأمريكية بسبب تشارلي كيرك

أعلنت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، أنَّها أوقفت "إلى أجل غير مسمَّى" بثَّ برنامج جيمي كيميل بعدما أثار الفكاهي الشهير غضبًا عارمًا في صفوف المحافظين بسبب اتهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية لوكالة "فرانس برس"، إنَّ برنامج "جيمي كيميل لايف سيتمّ إيقافه إلى أجل غير مسمى".

ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأمريكي أنّ البرنامج سيتمّ استبداله أو إزالته من جدول العرض.

وكيرك الذي كان حليفًا وثيقًا للرئيس دونالد ترامب اغتيل برصاصة واحدة الأسبوع الماضي خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقالت السلطات إن تايلر روبنسون (22 عامًا) أطلق من سطح مبنى مجاور رصاصة واحدة أصابت كيرك في عنقه.



وأُلقي القبض على المشتبه به الإثنين ووُجّهت إليه رسميا تهمة القتل.

ومساء الإثنين، تحدّث كيميل في افتتاحية برنامجه المسائي الشهير عن عملية الاغتيال هذه.

وقال المذيع الشهير "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدنّي، مع بذل جماعة ماجا محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأي شيء سوى أنه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".

وماجا هو الاسم المختصر لـ"فلنجعل أمريكا عظيمة مجدّدًا"، الحركة التي أطلقها ترامب في ولايته الأولى.

وأعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه سيلاحق في أعقاب مقتل كيرك "حركة إرهاب محلّي" يسارية مفترضة، في خطوة تثير مخاوف كثيرين من أن تستخدم مثل هكذا حملة لإسكات المعارضة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.