الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جيمي فالون ينسحب من مؤتمر نيويورك بعد وقف برنامج جيمي كيميل

جيمي فالون وجيمي
جيمي فالون وجيمي كيميل، فيتو

قبل دقائق من ظهور جيمي فالون، مقدم البرامج المسائية على قناة NBC، في حلقة نقاش بمؤتمر نيويورك، أمس الخميس، أعلن المنظمون غيابه عن البرنامج.

تفاصيل انسحاب جيمي فالون عن مؤتمر نيويورك

وقالت إدرة مهرجان فاست كومباني للابتكار، في بيان: "للأسف، لم يعد جيمي فالون قادرًا على حضور جلسة اليوم".

وجاء تغيير الجدول صباح اليوم التالي لقرار قناة ABC، بإيقاف جيمي كيميل عن البث إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن يناقش فالون، والمديرة التنفيذية للتسويق بوزوما سانت جون، مسلسلهما الجديد "On Brand" على قناة NBC، والذي يركز على الإعلانات. 

أسنان جيمي فالون: قبل وبعد حادث الأسنان 🦷 | LEMA

وصرح ممثل عن المهرجان في مقر المؤتمر في مانهاتن، لمراسل موقع Deadline بأنه لن يكون هناك أي تعليق على الوضع سوى البيان المقتضب الذي صدر في المؤتمر.

واستمرت الجلسة، بدون فالون، وافتتح المنسق جيف بير، وهو محرر أول في مجلة Fast Company، الجلسة قائلًا: "في ضوء الأحداث الجارية، لم يتمكن جيمي من الحضور هذا الصباح"، وقاطع سانت جون، وهو أيضًا أحد أعضاء فريق عمل برنامج "ربات البيوت الحقيقيات في بيفرلي هيلز"، الحضور بتشجيعه قائلًا: "لكنكم فزتم بي!".

إيقاف كيميل وانسحاب فالون

جاء تغيير الجدول صباح اليوم التالي، لصدمة إيقاف ABC لبرنامج جيمي كيميل عن البث إلى أجل غير مسمى، وهو رد الفعل الأكثر دراماتيكية حتى الآن على التعليقات العامة حول مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وسخرت إدارة ترامب وقطاع واسع من الجمهوريين، من إشارات كيميل إلى كيرك في مونولوجه، حيث هدد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار، ABC وديزني علنًا بالانتقام. 

وكان كيميل قد مازح بأن الرئيس ترامب يحزن بنفس الطريقة التي ينعى بها طفل في الرابعة من عمره سمكة ذهبية". 

ومع ظهور أدلة ونظريات حول الدوافع السياسية للقاتل المشتبه به تايلر روبنسون، سخر كيميل من أن مؤيدي حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" كانوا حريصين على إثبات أن قاتل كيرك "ليس واحدًا منهم".

وقف برنامج جيمي كيميل على "إيه بي سي" الأمريكية بسبب تشارلي كيرك

أعلنت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، أنَّها أوقفت "إلى أجل غير مسمَّى" بثَّ برنامج جيمي كيميل بعدما أثار الفكاهي الشهير غضبًا عارمًا في صفوف المحافظين بسبب اتهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية لوكالة "فرانس برس"، إنَّ برنامج "جيمي كيميل لايف سيتمّ إيقافه إلى أجل غير مسمى".

ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأمريكي أنّ البرنامج سيتمّ استبداله أو إزالته من جدول العرض.

وكيرك الذي كان حليفًا وثيقًا للرئيس دونالد ترامب اغتيل برصاصة واحدة الأسبوع الماضي خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقالت السلطات إن تايلر روبنسون (22 عامًا) أطلق من سطح مبنى مجاور رصاصة واحدة أصابت كيرك في عنقه.


وأُلقي القبض على المشتبه به الإثنين ووُجّهت إليه رسميا تهمة القتل.

ومساء الإثنين، تحدّث كيميل في افتتاحية برنامجه المسائي الشهير عن عملية الاغتيال هذه.

وقال المذيع الشهير "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدنّي، مع بذل جماعة ماجا محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأي شيء سوى أنه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".

وماجا هو الاسم المختصر لـ"فلنجعل أمريكا عظيمة مجدّدًا"، الحركة التي أطلقها ترامب في ولايته الأولى.

وأعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه سيلاحق في أعقاب مقتل كيرك "حركة إرهاب محلّي" يسارية مفترضة، في خطوة تثير مخاوف كثيرين من أن تستخدم مثل هكذا حملة لإسكات المعارضة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المذيع جيمي كيميل جيمي كيميل جيمي كيميل وجيمي فالون جيمي كيميل برنامج

مواد متعلقة

بعد إيقاف برنامج جيمي كيميل على ABC، ترامب يدعو NBC إلى إيقاف برنامج سيث مايرز

وقف برنامج جيمي كيميل على "إيه بي سي" الأمريكية بسبب تشارلي كيرك

الأكثر قراءة

صدمة لمواليد الثمانينيات، دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف أبرزها تهاوي الطماطم بشكل مفاجئ

سعر السمك اليوم، البلطي يصدم المصريين مجددا وارتفاع البوري والكابوريا 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يعاود الارتفاع والتين يواصل سلسلة الانخفاضات

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض العويسي 10 جنيهات وارتفاع 3 أصناف منها البلدي

رسميًّا، ألبانيا تقدم أول "وزيرة" افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، شاهد ماذا قالت

تراث لم يندثر، "مصر تغني" يسلط الضوء على فن "الكف القبلاوي" بصعيد مصر (فيديو وصور)

انخفاض السلفات وارتفاع النشادر واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads