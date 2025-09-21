البيئة تشارك دول العالم في تنفيذ حملة مكبرة لتنظيف أربعة شواطئ بالإسكندرية

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتكثيف حملات ٥ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ 2025، والذى يحتفل به العالم فى السبت الثالث من شهر سبتمبر من كل عام.

وقام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، بتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف اربعة شواطئ بالإسكندرية، وهى: ستانلي، والأنفوشى، وشاطئ التحدي، والدخيلة، بمشاركة ١٠٠ متطوع من مؤسسة "شباب بتحب مصر"، وشباب نادى روتراكت، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، كما شارك في الحملة د. سامح رياض رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية، وممثلي الادارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الاسكندرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الشواطئ المصرية من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن مشاركة المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني تعكس مدى وعي المجتمع بأهمية العمل البيئى الجماعى ودوره في حماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.

وأوضحت د. منال عوض أن هذه الفعاليات تأتي بالتزامن مع أنشطة مماثلة فى نفس التوقيت فى ١٩٠ دولة حول العالم، وبمشاركة ٣٠ ألف متطوع في اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، والذي انطلق عام 2008 وتحتفل به دول العالم سنويًا.

جدير بالذكر أنه قد تم خلال الخمس سنوات الماضية تنظيم عدد ٦٥ حملة لتنظيف الشواطي بمحافظتي الاسكندرية ومطروح، حيث تم تتفيذ ٢٥ فعالية خلال صيف ٢٠٢٥؛ بهدف توعية المواطنين ورواد الشواطئ بمشكلة المخلفات البحرية بشكل عام وخاصة المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وتأثيراتها السلبية على البيئة البحرية.

