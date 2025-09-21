حملة تموينية مكبرة تضبط دقيقا وبطاقات تموينية مسروقة في المنيرة بالجيزة

شنت إدارة تموين المنيرة بمحافظة الجيزة حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وتحت إشراف مدير الإدارة صفية حسني.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة تقوم بتجميع الدقيق البلدي المدعم عن طريق "التروسيكلات"، حيث تم التحفظ على 25 جوال دقيق بلدي استخراج 87.5% قبل بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات وإيداعها بالمطحن لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 64 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، في محاولة لاستغلالها بشكل غير قانوني.

وتؤكد مديرية التموين بالجيزة استمرار جهودها اليومية في شن الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز والأسواق للحد من محاولات التلاعب بالسلع المدعمة، وضبط أي مخالفات حفاظًا على الدعم المقدم للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.