أخبار مصر

حملة تموينية مكبرة تضبط دقيقا وبطاقات تموينية مسروقة في المنيرة بالجيزة

شنت إدارة تموين المنيرة بمحافظة الجيزة حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وتحت إشراف مدير الإدارة صفية حسني.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة تقوم بتجميع الدقيق البلدي المدعم عن طريق "التروسيكلات"، حيث تم التحفظ على 25 جوال دقيق بلدي استخراج 87.5% قبل بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات وإيداعها بالمطحن لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 64 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، في محاولة لاستغلالها بشكل غير قانوني.

وتؤكد مديرية التموين بالجيزة استمرار جهودها اليومية في شن الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز والأسواق للحد من محاولات التلاعب بالسلع المدعمة، وضبط أي مخالفات حفاظًا على الدعم المقدم للمواطنين.

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

